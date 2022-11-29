مقطع صادم لـ 7 أشخاص وكلبان ودجاجة على دراجة نارية واحدة في الهند

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرجل في الهند يركب ” دراجة نارية” ومن خلفه زوجته و5 أطفال، كلبين ودجاجة.
وأظهر المقطع الذي تمت مشاركته على تويتر رجلًا يركب دراجة نارية مع 6 أشخاص و3 من الحيوانات، أي 9 أشخاص فوق دراجة نارية واحدة.
وعلّق المغرد الذي نشر المقطع قائلاً:” إذا تم القبض عليه، فسيتعين عليه الحصول على قرض لدفع الغرامة.”
والجدير بالذكر أن المقطع حقق حتى الآن أكثر من 260 ألف مشاهدة و 10 آلاف إعجاب.
ये अगर पकड़ा गया, इसको चालान भरने के लिए लोन लेना पड़ेगा। 😅 pic.twitter.com/pkbnD216md— ज़िन्दगी गुलज़ार है ! (@Gulzar_sahab) November 18, 2022
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة