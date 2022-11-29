مقطع صادم لـ 7 أشخاص وكلبان ودجاجة على دراجة نارية واحدة في الهند

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرجل في الهند يركب ” دراجة نارية” ومن خلفه زوجته و5 أطفال، كلبين ودجاجة.

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وأظهر المقطع الذي تمت مشاركته على تويتر رجلًا يركب دراجة نارية مع 6 أشخاص و3 من الحيوانات، أي 9 أشخاص فوق دراجة نارية واحدة.



وعلّق المغرد الذي نشر المقطع قائلاً:” إذا تم القبض عليه، فسيتعين عليه الحصول على قرض لدفع الغرامة.”



والجدير بالذكر أن المقطع حقق حتى الآن أكثر من 260 ألف مشاهدة و 10 آلاف إعجاب.

صحيفة الصدى