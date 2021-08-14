مقهى يثير جدلا في السعودية بسبب عباراته.. والسلطات تتحرك! - شاهد

الوكيل الاخباري - أثار مقهى في المملكة العربية السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل ، ما دفع سلطات المملكة للمسارعة بإغلاقه.

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وأعلنت وزارة التجارة السعودية أنها تعاونت مع الشركة لإغلاق مقهى في المنطقة الشرقية يحمل اسم المسلسل السعودي "رشاش"، كما أنه نشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

"التجارة" بمشاركة الشرطة تغلق مقهى مخالفاً في المنطقة الشرقية لقيامه بنشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.



وعليه تم استدعاء مالك المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 10, 2021



وتابعت "التجارة السعودية" في بيانها أنها استدعت مالك المقهى من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحقه.



وكان مقهى "رشاش" علق على جدرانه صور لأبطال المسلسل، كما أنه وضع عبارات لبطله على الأكواب الخاصة بزبائنه مثل: "شايكم ملغم يا ملاعين"، و"أنا رشاش إذا في أمكم خير جيبوني".



ويعرض مسلسل "رشاش" على منصة "شاهد" الرقمية في 8 حلقات مترجمة باللغة الإنجليزية، وهو من تأليف توني جوردان، وكتبه دراميا كلا من الشيخة سهى آل خليفة وريتشارد بيلامي، وهو من إخراج البريطاني الحائز على جائزة "إيمي" التلفزيونية الأمريكية، كولين تيغ.

وتدور أحداث العمل حول مجرم خطير يدعى "رشاش"، ومساعي ضابط متفاني يدعى "فهد" للإيقاع به، وإفشال عملياته الإجرامية.



ومسلسل "رشاش" من بطولة يعقوب الفرحان وآلاء شاكر ومحمد الحجي وسمية رضا وعزيز غرباوي.



المصدر : سبوتنك