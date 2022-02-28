الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 11:10 ص

مقيم مصري في السعودية يرفض 700 ألف ريال وسيارة كتعويض -فيديو

757f987a-b505-4979-a237-0c06849b0ceb_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - رفض مقيم مصري في السعودية قبول مبلغ 700 ألف ريال وسيارة في جلسة صلح بسبب مشاجرة مع إحدى العائلات في مدينة نجران السعودية. مؤكداً أنه عفا لوجه الله تعالى.

اضافة اعلان

 

وانتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عقد جلسة الصلح بين المقيم مصري ومجموعة من المواطنين بنجران حيث رفض المصري قبول التعويض المغري.

ووثق مقطع الفيديو المتداول رفض المقيم مصري قبول 700 ألف ريال سعودي (نحو 186 ألف دولار) وسيارة كتعويض في "جلسة صلح" بسبب مشاجرة، قائلا: "إحنا عفونا أول شيء لوجه الله تعالى، وتاني شيء لعيال راشد العرجاني.. عفونا بدون أي مقابل، بارك الله فيكم عرضتوا علينا ولكن إحنا لا يلزمنا منكم سيارات ولا مال".

وأضاف المقيم المصري: "حقنا وصلنا وإحنا إخوان ومفيش أي فرق..حقنا وصل"، ليرد عليه أحد الأطراف بجلسة الصلح: "اعتبرها هدية"، في حين أن الرجل المصري أكد رفضه للهدية، ليقول أحد الأطراف بجلسة الصلح: "ما راح ننسى هذا المعروف.. بارك الله فيكم،.. اليوم أنتوا تممتوا الصلح".

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-470935038-1200x799

السعودية.. عريس يخلع عروسه ويستعيد المهر بعد أن حظرته على 'واتساب'

5e63ef30421aa93f1e45b5d6

حبة فراولة عملاقة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية - صورة

4c0d4cd4-aaf5-4ef3-999d-a71a3bf3bb27_16x9_1200x676

مصور سعودي: خطأ من غوغل ماب وراء فوزي بهذه الجائزة

image (1)

شاهد..رجل يحمي سيارته من اصطدامها بشاحنة ضخمة بطريقة مرعبة في روسيا

4d2df3a4dc14f664b0bb2f6a3921bdbfb

أمريكا ..امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل - فيديو

mother-5-155

طرق تخفف عنكِ أعباء الأمومة

أخبار متعلقة
أين_يعيش_الثعبان

ثعبان في مكتب المدير .. عامل ينقذ تلاميذ مدرسة في السعودية

0tpnI7bB6g9gOEJA

شاهد .. إنقاذ طفل محتجز في مرتفع جبلي بالسعودية

15-02-22-7408-

سعودية.. مجهول يحرق عربة تقديم مشروبات لشاب سعودي -فيديو

إطلاق-النار-على-ثور-هائج-في-النمسا

السعودية.. ثور هائج يعيث فساداً في حي سكني -فيديو

ناقة-النبي-صالح

السعودية.. ناقة تحتضن صاحبها بعد فراق - فيديو

c-users-marce-downloads-20190703_094855-jpg

خبير سعودي في 'الجرائم المعلوماتية': القلب الأحمر في المحادثات الإلكترونية تحرش!