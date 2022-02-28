مقيم مصري في السعودية يرفض 700 ألف ريال وسيارة كتعويض -فيديو

الوكيل الإخباري - رفض مقيم مصري في السعودية قبول مبلغ 700 ألف ريال وسيارة في جلسة صلح بسبب مشاجرة مع إحدى العائلات في مدينة نجران السعودية. مؤكداً أنه عفا لوجه الله تعالى.

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وانتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عقد جلسة الصلح بين المقيم مصري ومجموعة من المواطنين بنجران حيث رفض المصري قبول التعويض المغري.





ووثق مقطع الفيديو المتداول رفض المقيم مصري قبول 700 ألف ريال سعودي (نحو 186 ألف دولار) وسيارة كتعويض في "جلسة صلح" بسبب مشاجرة، قائلا: "إحنا عفونا أول شيء لوجه الله تعالى، وتاني شيء لعيال راشد العرجاني.. عفونا بدون أي مقابل، بارك الله فيكم عرضتوا علينا ولكن إحنا لا يلزمنا منكم سيارات ولا مال".





وأضاف المقيم المصري: "حقنا وصلنا وإحنا إخوان ومفيش أي فرق..حقنا وصل"، ليرد عليه أحد الأطراف بجلسة الصلح: "اعتبرها هدية"، في حين أن الرجل المصري أكد رفضه للهدية، ليقول أحد الأطراف بجلسة الصلح: "ما راح ننسى هذا المعروف.. بارك الله فيكم،.. اليوم أنتوا تممتوا الصلح".





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