مكون سحري لإزالة بهتان الملابس البيضاء.. موجود في بيتك

الوكيل الإخباري- بهتان الملابس البيضاء، من المشكلات الشائعة التي تواجه البعض، لذا فإن هناك طريقة سريعة لإزالتها، وعودتها جديدة مرة أخرى، بدلاً من إهمالها، والكلور أفضل من شراء المنظفات باهظة الثمن، ولا تؤدي إلى نتيجة قوية.

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الكلور مكون يمكن استخدامه في إزالة بهتان الملابس البيضاء، في حالة إذا "خرطت" الملابس الملونة على البيضاء، ولا يُسمح تماماً باستخدام الكلور مع الملابس الأخرى، لأنه سيغير لونها تماماً ويجعلها غير صالحة، لذا يجب الانتباه جيداً، بحسب موقع Good Housekeeping.



الكلور أفضل طريقة لإزالة بهتان الملابس البيضاء

يجب استخدام الكلور بطريقة صحيحة للحفاظ على الملابس البيضاء وعدم تلفها، وتبدأ الخطوة الأولى بالنقع في كمية كبيرة من المياه الدافئة مع فنجان صغير من الكلور، وتترك لمدة ساعة كحد أقصى، ثم تصفى جيداً، وتوضع الملابس في وعاء يحتوي على مياه وصابون خاص بالتنظيف.



تُفرك الملابس وتُلاحظ إزالة البهتان بسهولة، وبعد ذلك يمكن وضعها تحت المياه الجارية، ثم تشطف بماء نظيف ثم تزهر بماء مذاب فيه زهرة الملابس، ثم تُعصر وتُترك لتجف. يُمكن الاستغناء عن الزهرة والاكتفاء بالكلور والمسحوق فقط.



في حالة عدم القدرة على غسيل الملابس باليد، يمكن وضعها في دورة غسيل بالغسالة على درجة حرارة عالية، ثم يُضاف القليل من الكلور أو مزيل البقع مع صابون خاص بتنظيف الملابس، وفي دقائق قليلة تعود الملابس البيضاء إلى طبيعتها مرة أخرى.



سرعة التعامل مع بهتان الملابس البيضاء

مهمة لتنظيفها بدون صعوبة، فكلما جف البهتان على الملابس، أصبح من الصعب إزالته، خاصة الملابس البيضاء التي يظهر بها أي عيوب، وتعد دورة الغسيل هي الأسرع مقارنة بالطرق الأخرى.





المصدر : الوطن



