الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة في أمانة عمّان - رابط التقديم

بحث مستجدات الإقليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي

هجوم سيبراني على مواقع جامعات إسرائيلية

الحسنات رئيسة لملتقى البرلمانيات الأردنيات

مهيدات يطلق نظام التفتيش الإلكتروني على منشآت الشاورما

استمرار تقديم طلبات للممرضين الأردنيين للعمل في ألمانيا حتى الخميس المقبل- رابط

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

54 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج منذ بداية رمضان

التربية تنعى الطفل سلطان المشاقبة

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الثلاثاء، 04-04-2023 11:26 ص

مكوّن سري 'صالح للأكل' في لوحات دافنشي

image (1)


الوكيل الإخباري - وجد علماء أن رسامين مشهورين، مثل ليوناردو دافنشي وساندرو بوتيتشللي، وغيرهما، قد جربوا خلط صفار البيض بالطلاء الزيتي لمساعدة اللوحات على تحمّل الرطوبة ومنع التجعد والاصفرار.

اضافة اعلان

 

وقالت دراسة نشرتها «نيتشر كومنيكيشين»: إن «البحث في عادات الرسم لدى الرسامين الرئيسيين قد يحسّن الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن».

وبينما تم اكتشاف بقايا البروتين سابقاً في الروائع، أظهرت الدراسة أن تضمينها البيض كان على الأرجح متعمداً.


وفي الدراسة، وجد الخبراء أن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية «يعمل كمضاد للأكسدة، ويبطئ بدء المعالجة». بمعنى آخر، تساعد هذه التركيبة في منع الطلاء من التدهور.


وقال معد الدراسة أوفيلي رانكيه، من معهد هندسة العمليات الميكانيكية والميكانيكا في معهد «كارلسروه» للتكنولوجيا في ألمانيا: «تظهر نتائجنا أنه حتى مع وجود كمية صغيرة جداً من صفار البيض، يمكنك تحقيق تغيير مذهل في خصائص الطلاء الزيتي، ما يوضح كيف يمكن أن يكون مفيداً للفنانين».


ووجدت الدراسة أن إضافة البيض، ساعدت أيضاً في أثناء تجفّف اللوحات على منع الاصفرار وظهور التجاعيد في اللوحة.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج-ج-ج-ج

عملية سرقة بـ4 ملايين ليرة تركية.. بطلاها طفلان في اسطنبول

KTBRGXCERJ

فك شيفرة رائحة عطر كليوباترا

main_image642b6dbc8ce94

طريقان في المملكة المتحدة بين الأخطر عالميا

NASA_Moon_Astronauts_88833--7f247

'ناسا' تعلن أسماء رواد الفضاء في المهمة 'أرتميس 2' حول القمر

2587410-768x394

شاهد لحظة انهيار سقف منزل في السعودية بشكل مفاجئ

144141

شاهد إصابة عروس هندية بحروق أثناء إطلاقها النار في حفل زفافها