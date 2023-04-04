مكوّن سري 'صالح للأكل' في لوحات دافنشي

الوكيل الإخباري - وجد علماء أن رسامين مشهورين، مثل ليوناردو دافنشي وساندرو بوتيتشللي، وغيرهما، قد جربوا خلط صفار البيض بالطلاء الزيتي لمساعدة اللوحات على تحمّل الرطوبة ومنع التجعد والاصفرار.

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وقالت دراسة نشرتها «نيتشر كومنيكيشين»: إن «البحث في عادات الرسم لدى الرسامين الرئيسيين قد يحسّن الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن».



وبينما تم اكتشاف بقايا البروتين سابقاً في الروائع، أظهرت الدراسة أن تضمينها البيض كان على الأرجح متعمداً.



وفي الدراسة، وجد الخبراء أن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية «يعمل كمضاد للأكسدة، ويبطئ بدء المعالجة». بمعنى آخر، تساعد هذه التركيبة في منع الطلاء من التدهور.



وقال معد الدراسة أوفيلي رانكيه، من معهد هندسة العمليات الميكانيكية والميكانيكا في معهد «كارلسروه» للتكنولوجيا في ألمانيا: «تظهر نتائجنا أنه حتى مع وجود كمية صغيرة جداً من صفار البيض، يمكنك تحقيق تغيير مذهل في خصائص الطلاء الزيتي، ما يوضح كيف يمكن أن يكون مفيداً للفنانين».



ووجدت الدراسة أن إضافة البيض، ساعدت أيضاً في أثناء تجفّف اللوحات على منع الاصفرار وظهور التجاعيد في اللوحة.

روسيا اليوم