ملابس بمراوح للكلاب والقطط لحمايتها من الحر.. صور

الوكيل الإخباري-تعاونت صاحبة أحد مصانع الملابس في طوكيو مع أطباء بيطريين لإنشاء ملابس مزودة بمراوح يمكن للحيوانات الأليفة ارتداؤها في الطقس الحار.



ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد قررت راي أوزاوا، صاحبة مصنع «سويت مامي» لملابس الأمومة، أن تقوم بهذا الاختراع الجديد بعد أن رأت أن كلبتها، من سلالة «شيواوا»، مرت بأوقات عصيبة وصعبة خلال الطقس الحار، خاصة عد خروجها في نزهة إلى الشارع.





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وبعد انتهاء موسم الأمطار في طوكيو في أواخر يونيو عانت العاصمة اليابانية من أطول موجة حر مسجلة مع درجات حرارة وصلت إلى 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) لمدة تسعة أيام.



وقالت أوزاوا: «جاءت الأيام الحارة مبكراً هذا العام، وأنا أعتقد أننا طورنا منتجاً مناسباً للسوق».



والاختراع الجديد هو عبارة عن ملابس شبكية مزودة بمروحة صغيرة وخفيفة تعمل بالبطارية.

وقالت مامي كوماموتو البالغة من العمر 48 عاماً، والتي تمتلك كلبين يدعيان ماكو وبودينغ: «عادة ما أستخدم أكياس الثلج لحماية كلابي من الحرارة العالية. لكنني أعتقد أنه من الأسهل أن يقوموا بارتداء هذه المروحة أثناء خروجهم للشارع».



ولفتت أوزاوا إلى أن الاختراع انطلق في الأسواق لأول مرة في أوائل يوليو وأن مصنعها تلقى نحو 100 طلب للمنتج.



وتأتي هذه الملابس بخمسة أحجام مختلفة ويبلغ سعرها 9900 ين (74 دولاراً أميركياً).

















صدى البلد



