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الثلاثاء، 04-10-2022 02:45 م

ملابس سوبرمان للبيع في مزاد علني

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الوكيل الإخباري - ستكون قفازات البطل الشرير دارث فيدر من فيلم (حرب النجوم) وزي لسوبرمان من بين العناصر الشهيرة التي ظهرت في أفلام ومسلسلات تلفزيونية ومقطوعات موسيقية التي سيتم طرحها في المزاد السنوي لشركة التذكارات البريطانية (بروبستور) والذي سيقام الشهر المقبل وسيتم بثه على الهواء مباشرة.

ويضم المزاد، الذي سيقام هذا العام بالحضور الشخصي بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، قائمة موسعة من المعروضات تضم أكثر من 1500 قطعة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار).

وقال ستيفن لين الرئيس التنفيذي لشركة بروبستور لرويترز “مزاد هذا العام سيكون أكبر من أي وقت مضى. أضفنا حوالي 500 قطعة بالإضافة إلى تخصيص يوم آخر”.

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وتشمل أبرز المعروضات في المزاد زي سوبرمان الكامل الذي ارتداه الممثل كريستوفر ريف في أفلام سوبرمان بين عامي 1978-1987، وقفازات فيدر السوداء التي ظهرت في أول فيلم من سلسلة أفلام (حرب النجوم) عام 1977، ونسخة الكتاب المقدس التي أخفت مطرقة الصخور في فيلم (شاوشانك ريدمبشن) أو “خلاص شاوشانك” في عام 1994.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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