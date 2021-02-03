الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

قرار عاجل لوزير التربية بشأن العودة للمدارس

قرار وشيك لتحديد شكل العودة للدراسة في الجامعات الأردنية

عبيدات : وصلتنا نصائح بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع

مواطن يناشد مدير الامن العام : تخالفت وانا مظلوم - وثائق

إعلان هام من الداخلية إلى الأردنيين

3 قرارات هامة ينتظرها الأردنيون

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

الأربعاء، 03-02-2021 02:34 م

ملايين إيفانكا وكوشنر.. بيان يظهر تراجعا في الثروة

1-1031696


الوكيل الاخباري - أعلنت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، عن تحقيق دخل يصل إلى 120 مليون دولار لعام 2020، وذلك في نماذج الإفصاح المالي النهائية الخاصة بهما كمستشارين للبيت الأبيض، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20 في المئة عما أبلغوا عنه قبل عام.

اضافة اعلان

وقال الزوجان، اللذان تنازل كلاهما عن رواتب الحكومة، إنهما كانا يحصلان على دخل لا يقل عن 23.8 مليون دولار وما يصل إلى 120 مليون دولار خلال عام 2020 وأول 20 يومًا من عام 2021، بحسب وكالة بلومبيرغ.


وذلك بالمقارنة مع مبلغ يصل إلى 156 مليون دولار لنفس الفترة قبل عام.
وبشكل عام، تشير الإفصاحات إلى أن إيفانكا ترامب وكوشنر، على الرغم من أنهما لا يزالان ثريين للغاية، قد تعرضا لخسارة اقتصادية خلال فترات حكمهما المثيرة للجدل في إدارة والدها.


وفي عام 2017 ، بعد وقت قصير من انضمامهما إلى موظفي البيت الأبيض، أبلغا عن دخل يصل إلى 195 مليون دولار، لكن هذا الكشف الأولي غطى فترة زمنية أطول من تلك التي أعلنا عنها لاحقا.


وارتفعت قيمة أصول الزوجين بشكل متواضع، على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي قفزت خلالها الأسهم أكثر من 60 في المئة.

 

ويشير أحدث إفصاح مالي إلى أنهما أدرجا أصولًا تتراوح قيمتها بين 206 ملايين دولار و 803 ملايين دولار، مقارنة بعام 2017 الذي وصلت فيه الأصول المدرجة ما بين 241 مليون دولار و741 مليون دولار، كما أدرجا أصولا قيمتها بين 203 و 783 مليون دولار العام الماضي.


ويمتلك الزوجان ممتلكات واسعة في الشركات التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

 

وأفصح كوشنر عن دخل يصل إلى 117 مليون دولار، معظمه من الإيجار أو المكاسب المرتبطة بالعقارات السكنية والتجارية التي يمتلكها.


كما أبلغ عن 1.8 مليون دولار شركة ويستمنستر مانجمينت للإسكان العائلية التي يديرها كوشنر في نيويورك ونيوجيرسي وماريلاند وفيرجينيا وتينيسي.


الروابط العائلية
ويُظهر إفصاح كوشنر أنه لا يزال يمتلك حصة تتراوح قيمتها بين 25 مليون دولار و 5 مليون دولار في Cadre ، شركة التكنولوجيا العقارية التي شارك في تأسيسها.
وكان كوشنر قد أعلن في وقت سابق أنه سيخرج من "كادر" لإزالة تضارب محتمل في المصالح لكنه لم يفعل ذلك أبدًا.


وكشف إفصاح إيفانكا عن علاقاتها العديدة مع الشركة العائلية، حيث أظهر 1.5 مليون دولار من حصتها في فندق ترامب الدولي في واشنطن - بانخفاض من حوالي 4 ملايين دولار قبل عام - و 1.5 مليون دولار أخرى من عدة شركات ذات مسؤولية محدودة.

 

ومثل والدها، حصلت إيفانكا أيضًا على معاش تقاعدي مع نقابة ممثلي الشاشة بسبب ظهورها في برنامج "المبتدئ".

ويسرد النموذج أيضًا العديد من العلامات التجارية وعقود الترخيص الخاصة بترامب للأزياء والسلع المنزلية والأنشطة التجارية الأخرى، ولكن تلك التي تجلب ما لا يقل عن 0 دولار أو ما يصل إلى 200 دولار.

وأغلقت إيفانكا خط الأزياء الخاص بها في عام 2018، بعد أن أسقطه تجار التجزئة مثل نوردستروم.

وقام الزوجان بإدراج أعمال فنية تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و 25 مليون دولار.

ويأتي معظم ديون الزوجين من كوشنر،، الذي يمتلك خطوط ائتمان بالاشتراك مع والده تشارلز كوشنر.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
169499_1_1567524159

اكتشاف طريقة جديدة للتخلص من غازات العوادم

1-1412451

التلاعب بأحرف هوليوود العملاقة مجددا

istock-458680935

ويكيبيديا.. آلية جديدة لمواجهة المعلومات المضللة

6051e013547f5b67e42e5694cf0ae212

ابتكار مدهش لإخلاء المباني في وقت قياسي.. فيديو

1025379127_0_36_3644_2007_1000x541_80_0_0_cc94ed8493b8e7b4e312f26dcb65a76a

سباق بين ناسا ووكالات الفضاء بعد سقوط نيزك.. والحقيقة تصدم الجميع.. صور

phone-cleaning

أفضل طريقة لتنظيف الهاتف ومنع نقله العدوى!

أخبار متعلقة
phone-cleaning

أفضل طريقة لتنظيف الهاتف ومنع نقله العدوى!

main_image5d2e268b1a48f

وظائف مطلوبة في عام 2021

The-Simpsons

وفاة كاتب سلسلة 'سمبسون' الكرتونية الشهيرة إثر إصابته بكورونا

143-172248-goodbye-tokyu-corona-most-japanese-store-thailand_700x400

كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

download

وفاة امرأة في بيرو بعد تلقيها لقاحا وهميا

The-Munchkin-Cat-Breed-Image

قط ب7 أرواح.. تسبب بإصابة 15 شخص بكورونا ونجا بمفرده في تشيلي