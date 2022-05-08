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الأحد، 08-05-2022 04:47 م

ملكة بريطانيا تستعد للقيام بظهور علني الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تقوم الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth II ملكة بريطانيا، بظهور علني نادر في الأسبوع المقبل، بعد أشهر طويلة قامت خلالها بمهام عملها الرسمي عن بعد، وبالاستعانة بمكالمات الفيديو حيث ستقوم في الأسبوع المقبل بحضور الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني والذي سيشهد أيضا تصديق الملكة على التشريع الجديد الذي اقترحته الحكومة.

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قصر باكنغهام أصدر تصريح رسمي لوسائل الإعلام بخصوص ذلك الشأن، على لسان متحدث باسمه قال فيه إن الملكة تعتزم حضور جلسة افتتاح البرلمان والمقرر أن تنعقد في يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل إلا أن القرار النهائي بشأن حضور الملكة افتتاح البرلمان لن يتم تأكيده إلا يوم افتتاح البرلمان، ومن المتوقع أن يقوم الأمير تشارلز Prince Charles ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، بمرافقة الملكة إلى افتتاح البرلمان أو أن يحل محلها في حالة غيابها عن حضور افتتاح البرلمان، مع استمرار معاناتها من صعوبة في الحركة.

 

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