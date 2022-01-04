ملكة جمال الكون تعاني من أعراض فريدة لفايروس كورونا - صور

الوكيل الاخباري – يعاني معظم المصابين بـفايروس كورونا من التهاب الحلق المعتاد والسعال الجاف، لكن ملكة جمال الكون السابقة الأسترالية أوليفيا روجرز، عانت من أحد الأعراض الفريدة المرتبطة بالفيروس، وهو التجشؤ بلا توقف.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل، ثبتت إصابة أوليفيا، 29 عاما، يوم الإثنين بعد أن أمضت فترة الاعياد مع أسرتها في جنوب أستراليا، حيث أخذت تتجشأ كثيرا منذ ظهور الأعراض عليها.



وعبرت العارضة عن ذلك عبر صفحتها الرسمية على الانستغرام بالقول "لدي أكثر الأعراض عشوائية، (ولكن من المضحك) لا يمكنني التوقف عن التجشؤ''، وتابعت أوليفيا، "لقد بحثت في موقع غوغل ويبدو أنه جزء من أعراض الجهاز الهضمي للفايروس؛ لكنه ليس أمرا شائعا على ما يبدو"، حيث سألت 175 ألف متابع لها عما إذا كان "أي شخص آخر قد عانى من هذه الأعراض؟".







ثم شاركت أوليفيا لقطة شاشة لمجموعة من الحقائق حول كوفيد19، والتي أظهرت أن التجشؤ أقل الأعراض شيوعا للفيروس، مشيرة إلى أنها في البداية لم تكن متأكدة من إصابتها بالفايروس وكانت تفترض فقط أنها تعاني من بعض الأعراض.







لكنها حصلت أخيرا على إجابتها عندما وصلت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل عبر رسالة نصية، وقالت مازحة في ذلك الوقت: "النتائج موجودة، من الجيد معرفة أن تجشؤي المستمر لم يكن مجرد كوني متوحشة بعض الشيء".



كشفت أوليفيا أيضا عن بعض الأعراض الأخرى التي عانت منها، ونشرت صورة لصفحة يوميات أدرجت فيها أمراضها على أساس يومي، والتي شملت احمرار العينين، والصداع، والتعب، وآلام المفاصل، والتهاب الحلق، والدوار، والقيء، وسيلان الأنف، والتهاب الرقبة.



وكان يتعين على أوليفيا العزلة لمدة سبعة أيام منذ اليوم الأول لنتائج اختبارها الإيجابية.



المصدر : سبوتنك

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