ملياردير أمريكي يشتري مقاتلة 'ميغ - 29' روسية الصنع

الوكيل الإخباري- تحدث الملياردير الأمريكي الشاب، جارد إيساكمن، إلى بوابة The Drive الأمريكية عن انطباعات تحليقه بمقاتلة "ميغ-29 أو بي" الروسية التي اقتناها مؤخرا.

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ووصفها بأنها "مركبة فضائية حقيقية".



واستوضحت البوابة أن الملياردير اشترى "ميغ – 29" من مجموعة الطائرات الحربية التابعة لأحد مؤسسي شركة " مايكروسوفت" بوب آلان الراحل.

وذاع صيت الملياردير بعد أن أسس شركة Draken International التي تمتلك أكبر أسطول في العالم للطائرات الحربية المستعملة. وعلاوة على ذلك فإن الملياردير يعتبر نفسه طيارا كفوءً.



وقالت البوابة إن الملياردير باع عام 2019 حصته في أسهم Draken International بعشرات ملايين الدولارات وأوضحت مازحة أنه استخدم تلك الأموال لشراء مقاتلة "ميغ – 29 أو بي". وأضافت أن المقاتلة في حالة تقنية ممتازة وتعد أجمل طائرة حربية في العالم.



أما الملياردير فأوضح أنه اشتراها لراحته الشخصية وينوي قيادتها في عروض جوية تقيمها معارض الطائرات ليستطيع الضيوف تقييم المواصفات الممتازة لهذا "الطائر الفريد من نوعه".



وحسب الملياردير فإن "ميغ – 29" تهديك مشاعر لا تنسى. وعندما تقلع يبدو لك أنك تقود مركبة فضائية. وأضاف قائلا:" لم يسبق لي قيادة طائرة حربية أفضل من "ميغ – 29".



يذكر أن ثروته تبلغ الآن 1.4 مليار دولار وأن شركته تتخصص في التحويلات المالية لأكبر الفنادق الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم











