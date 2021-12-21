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الثلاثاء، 21-12-2021 09:58 ص

ملياردير ياباني يختتم رحلة فضائية حافلة

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الوكيل الإخباري - عاد الملياردير الياباني يوساكا مايزاوا، إلى الأرض، بعدما أمضى 12 يوماً في محطة الفضاء الدولية، حيث صوّر مقاطع حول الحياة اليومية في الفضاء، ونشر بعضها على الإنترنت.

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ورافق الملياردير الياباني الشهير في عالم الموضة عبر الإنترنت البالغ 46 عاماً ومعاونه يوزو هيرانو، في رحلة العودة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

 

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان عبر موقعها على الإنترنت «رحلة مركبة سويوز ام اس-20 +السياحية+ انتهت»، وحطت المركبة، أمس، في سهوب كازاخستان.

وأظهرت صور من موقع الهبوط، على مسافة نحو 150 كيلو متراً جنوب شرق مدينة جيزكازجان في وسط كازاخستان، الثلاثة يبتسمون بعد إخراجهم من المركبة، ونقلهم في آليات إجلاء، في البرد والضباب.

 

وقال معلق في محطة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التلفزيونية :« إن الطاقم بحال جيدة جداً بعد عودته من الرحلة». 

 

المصدر - البيان 

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