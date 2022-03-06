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الأحد، 06-03-2022 10:59 ص

ملياردير ياباني يسعى لبيع هذه اللوحة مقابل 70 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - كشف الملياردير الياباني ، يوساكو مايزاوا، عن سعيه لتحقيق ربح يبلغ 13 مليون دولار.

وذلك عندما سيعرض لوحة شهيرة لباسكيا تحمل اسم “أنتايتلد” للبيع، مقابل سبعين مليون دولار.

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وكان الملياردير، قد اشترى اللوحة عام 2016 مقابل 57,3 مليون دولار

وأعلنت دار “فيليبس” للمزادات، أنّ لوحة “أنتايتلد” الفنية للفنان جان ميشيل باسكيا التي يعود تاريخها إلى العام 1982 ستُباع في 18 مايو بسعر قدر بنحو 70 مليون دولار.

وأوضح البيان أنّ لوحة باسكيا ستجول دول عدّة وستُعرض في لندن ولوس أنجليس وتايبيه قبل طرحها في المزاد.

 

الامارات نيوز

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