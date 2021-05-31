ممارسات خاطئة قد تؤدي الى وفاة الطفل عند استخدام برنامج تيك توك

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير نشرته إن كبير أطباء الأطفال بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة طالب بحظر الألعاب المغناطيسية المُصمَّمة لإعطاء الانطباع بأنها أقراط فموية "الكرات المغناطيسية الصغيرة"، لأن المراهقين يعرِّضون حياتهم للخطر من أجل التماشي مع الصيحات السائدة في منصة تيك توك.

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ويضع الصغار الكرات المغناطيسية الصغيرة في أفواههم، على سبيل المثال على جانبي اللسان.

وتنتشر هذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن عشرات الأطفال نُقِلوا إلى المستشفيات بعد ابتلاعهم المغناطيس عن طريق الخطأ، الأمر الذي قد يكون قاتلاً إذا لم يُعالَج على الفور.

المصدر - عربي بوست