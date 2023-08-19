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السبت، 19-08-2023 11:37 ص

ممرضة تقتل 7 رضع بطريقة بشعة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - أدينت ممرضة بريطانية بقتل سبعة رضَّع ومحاولة قتل ستة آخرين.

واتُّهمت لوسي ليتبي (33 عاماً) بالقتل في وفاة خمسة رضَّع وفتاتين، والشروع في قتل خمسة ذكور وخمسة إناث آخرين، عندما كانت تعمل في مستشفى كونتيسة تشيستر شمال غربي إنجلترا عامي 2015 و2016.

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وثبت تعمُّد الممرضة إيذاء حديثي الولادة بعدة طرق، بينها حقن هواء في شرايينهم، أو إدخال هواء أو لبن في معدتهم من خلال أنابيب أنفية إلى المعدة.


وأضافت لوسي أيضاً الأنسولين في الأوردة بقصد تسميم الأطفال، كما عمدت إلى التدخل في أنابيب التنفس.


وتداولت هيئة محلفين لمدة 22 يوماً قبل إصدار الحكم، إلا أن الممرضة أنكرت كل التهم.


ووُجد أنها ليست مذنبة بتهمة الشروع في قتل، ولم يتسنَّ للمحلفين الوصول إلى حكم في عدة تهم أخرى.


وأعلنت بعض الأحكام في المحكمة بداية الشهر الجاري، لكن القاضي فرض حظر نشر عليها حتى استكمال المداولات.


وحبست ليتبي دموعها في 8 أغسطس مع إدانتها بتهمتي شروع في القتل، وانفجرت في البكاء مع مغادرتها قاعة المحكمة.


وخلال المحاكمة المطولة، التي بدأت أكتوبر الماضي، قال الادعاء إن المستشفى في عام 2015 مرَّ بارتفاع ملحوظ في أعداد وفيات الرضع وحديثي الولادة بسبب تدهور مفاجئ في صحتهم.


وذكروا أن ليتبي كانت مسؤولة وقت وقوع كل الحالات، موضحين أنها آذت الأطفال بطرق لم يكن من الممكن تتبعها أو اكتشافها، وأنها أقنعت زملاءها بأن الانهيارات والوفيات كانت طبيعية.

 

 البيان

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