ممرضة تلجأ لحيلة تلاعب بلقاحات كورونا في إيطاليا - فيديو

الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في باليرمو، بتهمة التظاهر بإعطاء لقاحات كوفيد-19، لمناهضي التطعيم، ليتمكنوا من استخدام الشهادات الصحية الرسمية للسفر، ودخول المطاعم ووسائل النقل العام في البلاد.

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واستخدم المحققون كاميرا خفية لتصوير ممرضة تبلغ من العمر 58 عاما، تعمل في مركز للتطعيم في باليرمو.



وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الممرضة وهي تفرغ محتوى إبرة تحتوي لقاح كوفيد-19 خارج ذراع الشخص الذي يفترض أنه سيحصل على التطعيم.



ووفق الشرطة الإيطالية، فإنه جرى اعتقال الممرضة بتهمة التزوير، والامتناع عن إعطاء اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.



وكانت مصادر في الشرطة الإيطالية قد قالت لوسائل إعلام ، إن المناهضين للقاحات يدفعون ما يصل إلى 300 يورو مقابل الحصول على "المرور الأخضر"، الذي فرضته الحكومة في ديسمبر الماضي كشرط لدخول دور السينما والصالات الرياضية والملاعب والمطاعم.



È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster pic.twitter.com/rQnZi5Q69t #Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19 È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio January 15, 2022

سكاي نيوز