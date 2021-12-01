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الأربعاء، 01-12-2021 01:56 م

منح 200 ألف دولار لمن يبيع وجهه في نيويورك

مشاهد24-روبوت


الوكيل الإخباري - في فكرة جريئة، قد تبدو قصة لفيلم خيالي، أعلنت شركة Promobot المتخصصة في صناعة الروبوتات حاجتها إلى شخص شجاع تشتري حقوق ملامح وجهه.

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الشركة ستعمل بعد شرائها لحقوق وجهه، على الاستعانة بها في أجهزة الروبوتات الخاصة بالشركة، والتي ستعمل في الفنادق، والمولات التجارية، والمطارات بحلول عام 2023.

 

يقع مقر شركة Promobot في نيويورك ومعروفة بصناعة روبوتات لديها ملامح قريبة من ملامح البشر.

وبالفعل يتم استخدام الروبوتات في 43 دولة حول العالم، وتعمل الروبوتات كإداريين، ومروجين، ومرشدين.

 

وقالت الشركة إنها تطور نفسها في بعض التقنيات مثل التعرف على الوجه، والذكاء الاصطناعي ومجالات الروبوتات الأخرى.

وأوضحت أنه "منذ عام 2019 يتم توريد الروبوتات للأسواق، مضيفة: "عملاؤنا الجدد يرغبون في إطلاق مشاريع واسعة النطاق ولهذا نحتاج لتراخيص قانونية واستخدام وجوه جديدة".

وطلبت الشركة بعض الوجوه المألوفة والطيبة ليتم استخدامها في هذه المهمة ومتاح لجميع الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه سيستخدم الروبوت في المطارات والمولات والمحلات في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط في عام 2023.

 

المصدر- لبنان 24

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