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الأحد، 12-09-2021 05:59 م

منزل الفنان الأسترالي جون دويي يباع بـ2.35 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - مقابل 2.35 مليون دولار، بيع أخيراً منزل الفنان الأسترالي جون دويي في أديلايد، عاصمة جنوبي أستراليا، وذلك بعد ثلاث سنوات على رحيله وكانت الفيلا التي ملكتها عائلة دويي منذ عام 1917 قد عرضت للبيع في وقت سابق من هذا العام قبل أن تعقد صفقة البيع في سبتمبر الحالي.

ويذكر أن الرسام والفنان الراحل كان يمضي معظم أوقاته في هذا المنزل. وأشارت بيني ريغز من مكتب العقارات إلى أن «أكثر من 200 شخص قاموا بزيارة المنزل منذ افتتاح حملة الأسبوعين ونصف الأسبوع للمعاينة».

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وأضافت أن الشاري من سيدني، وهو مهندس متخصص في التراث يخطط للحفاظ على المنزل الكبير المؤلف من أربعة غرف نوم وحمام، ويتضمن جداريتين من إبداع دويي أثناء فترة إقامته في المنزل. وقالت كذلك: «سوف ينتقلون للعيش في المنزل ويعملون على تجديده بتعاطف، وقد أحبوا الجداريتين كثيراً وسيحافظون عليها».

 

المصدر - البيان 

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