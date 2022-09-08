منسف أردني في برج "إيفل".. ما القصة؟

الوكيل الإخباري-لأول مرة، شارك الأردن من خلال مطعم "إرث الأردن" في فعاليات القرية العالمية للغذاء، وهو الحدث الثقافي/الغذائي الأهم عالمياً.

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فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس وتحديداً في حديقة برج إيفل العريق، الاحتفال كأول مشاركة للمطبخ الأردني، حيث عرض المطعم أشهر الأطباق الأردنية التي يشتهر فيها الأردن، مثل "المنسف، والمقلوبة، والمكمورة"، وغيرها من الأطباق الشهيرة.



بدوره، أكد مؤسس ومدير عام مؤسسة إرث الأردن فراس خليفات في تصريح لـ"العربية.نت"، أن القسم الأردني شهد حضوراً كبيراً من قبل الجاليات العربية والغربية، لتذوق المأكولات الأردنية، بالإضافة للاستماع لأبرز المعلومات التاريخية عن الطعام بالأردن.



وأوضح أن ترشيح المطعم جاء من قبل الجهة المنظمة التي تسترشد بمعايير اليونيسكو لحفظ وإحياء التراث الثقافي غير المادي، وتتويجا لجهود القائمين على المطعم الذين عملوا على مدار 5 أعوام لوضع أبحاث توثق المطبخ الأردني، و4 أعوام في تقديمه.