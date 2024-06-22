منعه من المرور.. سائق شاحنة يصدم مسعفاً في ألمانيا

الوكيل الإخباري- تعمد رجل صدم مسعفًا بشاحنة، لأنه كان يغلق الطريق بعد حادث في جنوب ألمانيا، على الحدود مع النمسا.

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وذكرت الشرطة اليوم السبت، أنه بعد أن صدمته الشاحنة، تمسك المسعف بنافذة السائق المفتوحة، لتجنب السقوط أسفل العجلات في بلدة فرايلاسينغ في بافاريا العليا، لكن السائق واصل قيادة الشاحنة حوالي 50 مترًا حتى أوقفه شرطي نمساوي وجد بالصدفة في المنطقة.



وأشارت الشرطة إلى أن الحادث كان أمس الجمعة، بعد حادث آخر في منطقة بيرشتسغادنر لاند، التي تقع على الجانب الآخر من الحدود المتاخمة لمدينة سالتسبورغ النمساوية، عندما صدم سائق سيارة صبيًا، كان يقود سكوتر على الطريق بين سيارتين.



وقدم المسعفون الرعاية للطفل المصاب بجروح طفيفة، وطوقوا الطريق لتسهيل وصول خدمات الطوارئ، إلا أن السائق "لم يوافق" على الإغلاق، وتوجه "عمدًا" نحو المسعف الذي كان واقفًا لتحويل حركة المرور.



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