منها دهان الجدران .. 3 أعمال منزلية ابتعد عن القيام بها بنفسك لهذا السبب !

الوكيل الإخباري-كثيرا من الأحيان تتعرض أجهزة منزلية للتلف بسبب الاستخدام المتكرر، أو حتى الاستخدام الخاطئ من المقيمين في المنزل، و يتطوع البعض لإصلاح تلك الأجهزة و لكن قد تصيب و يتم تصليحها أو ينتهي الأمر بكارثة ، و لا يتوقف الأمر عند الأجهزة المنزلية، فهناك بعض الأعمال المنزلية أيضا يتطوع البعض للقيام بها و لكن يجب أن يتوقف عن فعل ذلك أي شخص فورا لانه قد يتسبب في وفاته.

اضافة اعلان



حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن إحدى شركات الصيانة أجرت بحثا جديدا يفيد بإصابة 8000 شخص ووفاة 70 آخرين بسبب صيانة الأعمال المنزلية التي تحتاج لمتخصصين فإن بعض الأشخاص يدخرون الأموال و يفضلون عدم إنفاقها من خلال الإتصال بفنيين للقيام بتلك الأعمال، و تبدأ رحلة البحث التي قد تنتهي بضرر أو تمر بسلام و يكون الاحتمال الأكبر هو الكارثة لعدم الدراية الكافية بالتعامل مع كثية من اجهزة و مواد المنزل .

الكهرباء

أشارت الصحيفة إلى أن التعامل غير الدقيق و على أيدي غير متخصصين مع الكهرباء مع بعض الأجهزة المنزلية، قد يتسبب في إتلاف الأجهزة من الأساس و من ثم إحداث مشكلة في دوائر كهرباء المنزل، و قد يتسبب ذلك في كارثة و يفضل الاستعانة بالفنيين .



مواد الطلاء

بعض الأشخاص يروون أن الطلاء من الأدوات و المواد البسيطة للغاية، و أنه مجرد وضع ألوان على الحوائط لتزيينها، إلا أن هناك بعض الدراسات أفادت بأن بعض مواد الطلاء بها سموم، قد ينتج عنها إصابة الشخص الذي يقوم باستخدامها بطريقة غير صحيحة بأضرار بالغة و يفضل ان يستخدمها أشخاص متخصصون .



هدم الجدران

ذكرت الصحيفة أيضا أن هدم الجدران من الأعمال التي يجب أن يتم الاستعانة بمهندسين و فنيين للقيام بها، لأن الحوائط تكون مبنية بطرق لا يمكن أن يتعامل معها سوى دارسين و أي تعامل عشوائي معها ينتج عنه كارثة و قد يتسبب في هدم المنزل .



صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة