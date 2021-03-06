منها غسالة الصحون ومدفأة السيارة .. 9 اختراعات ابتكرتها النساء

الوكيل الاخباري - ساهمت النساء عبر التاريخ بعدد من الاختراعات والإنجازات الرائدة، لكن لم يعز إليهن الفضل دائما في عملهن، بل كانت مساهماتهن تهمش في بعض الأحيان.

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وقد نشر موقع history، أهم 9 اختراعات رائدة قمن نساء بإختراعها وابتكارها، وهي:



1-طوف النجاة: صممت مخترعة من فيلادلفيا الأمريكية، تعرف باسم ماريا بيسلي، قارب نجاة مطورا عن المستخدم.



فعلى عكس أطواف النجاة المسطحة المستخدمة في سبعينيات القرن التاسع عشر، كانت طوافة بيسلي مزودة بقضبان حماية، للمساعدة في إبقاء الأشخاص بالداخل أثناء حالات الطوارئ، في حال اضطروا إلى مغادرة السفينة.



وقد حصلت على براءة اختراع لأول مرة لطوف النجاة في عام 1880، في الولايات المتحدة وبريطانيا، كما اخترعت أيضا جهاز تدفئة القدم، ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها الى 17.



2-سرير قابل للطي: حصلت سارة غود، صاحبة متجر أثاث في تشيكاغو الأمريكية، على براءة اختراع "السرير الخزانة"، في عام 1885.



وكان السرير عبارة عن مكتب يطوى ليتحول الى سرير، وأصبحت غود من أوائل السيدات ذوات البشرة السوداء، اللواتي حصلن على براءة اختراع بعد التخلص من زمن العبودية.



3-غسالة (جلاية) الصحون: وتعود فكرة هذا الاختراع، لجوزفين كوكران، إحدى سيدات المجتمع الراقي في مدينة شيلبيفيل بولاية إلينوي الأمريكية.



حيث كانت تعاني من مشكلة غسل الخزف الصيني، لتحول فكرتها الى اختراع يعتمد على ضغط الماء لتنظيف الأطباق، لتحصل في عام 1886، على براءة اختراع لغسالتها.



4-مدفأة السيارة: تعتبر مارغريت ويلكوكس، المهندسة من شيكاغو، أول شخص يحصل على براءة اختراع لمدفأة سيارة وذلك في عام 1893.



واعتمد اختراعها على استغلال الحرارة المنبعثة من محرك السيارة، للحفاظ على دفء السائقين والركَّاب أثناء رحلتهم، ليتم لاحقا تعديل وتطوير التقنية.



5-أنبوب التغذية: الاختراع الذي حصل على براءة اختراع في عام 1948، في الولايات المتحدة يعود فضله للممرضة، بيسي فيرجينيا بلاونت.



ففي أربعينيات القرن الماضي، عملت مع قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية بمستشفى برونكس في مدينة نيويورك، حيث قامت بتعليم المحاربين القدامى الذين يعانون من بتر أطرافهم القراءة والكتابة بأسنانهم وأقدامهم.



وخلال عملها، اخترعت بلاونت جهازا بإمكان مرضاها استخدامه لإطعام أنفسهم، والذي اعتبر أول خطوة لتطوير أجهزة تغذية أخرى أصبحت تستخدم من خلال إدخالها في أنف الشخص أو معدت.



6- ألياف كيفلار: حيث طورت عالمة كيمياء، تعرف باسم ستيفاني كووليك، خلال عملها في مختبر الأبحاث الرائد التابع لشركة DuPont بولاية دويلاوير، هذه الألياف.

التي استخدمت في السترات الواقية من الرصاص وغيرها من معدات الحماية، لتحصل على براءة اختراعها في عام 1966.



7-نظام المراقبة المنزلي: كانت ماري فان بريتان براون ممرضة ومخترعة سوداء في مدينة نيويورك، وقد حصلت ، مع زوجها، ألبرت براون، على براءة اختراع لأول نظام أمان للمنزل في عام 1969.



خطرت لبراون فكرة النظام الأمني لأنها عملت هي وزوجها لساعات طويلة فني إلكترونيات، وغالبا ما وجدت نفسها عائدة إلى المنزل إلى شقتهم وتتواجد بمفردها في وقت متأخر من الليل.



وتمثل اختراعها بكاميرا متحركة يمكنها التقاط الصور من خلال أربعة ثقوب مختلفة، وشاشات تلفزيون لعرض صور الكاميرا، وميكروفونات ثنائية الاتجاه تسمح لها بالتحدث مع أي شخص خارج باب منزلها.



8-علاج عتامة العين: باتريشيا باث هي أول أمريكية وأول طبيبة سوداء تحصل على براءة اختراع لجهاز طبي بالولايات المتحدة، كان الجهاز الذي اخترعته هو المعروف باسم Laserphaco Probe، الذي أزال إعتام عدسة العين.



لتفتح المجال بإختراعها لتطوير أجهزة أخرى لمكافحة عتامة العين، وحصلت على براءة اختراعها الأولى في الولايات المتحدة عام 1988.



9-عزل الخلايا الجذعية: كانت العالمة الأمريكية الآسيوية آن تسوكاموتو، جزءا من الفريق الذي حصل على براءة اختراع لأول طريقة لعزل الخلايا الجذعية المكونة للدم عام 1991.



وبحوزة تسوكاموتو، 12 براءة اختراع في هذا المجال مما ساهم في تطوير علاجات للسرطان.







المصدر : سبوتنك



