من أجل ردائها.. أم تعلق ابنها بين السماء والأرض في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري - في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طفلاً معلقاً بملاءة سرير بين الطابقين التاسع والعاشر، بينما تقوم والدته مع آخرين برفعه، من الطابق التاسع إلى الطابق العاشر.



وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، وقع الحادث في القطاع 82 بمنطقة فريد آباد، وتم تصوير الفيديو من قبل أحد سكان البناية المقابلة.

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لم تطلب المرأة المساعدة أو المشورة من أي شخص حول كيفية استعادة الرداء الخاص بها (اللي) من المنزل المغلق وقررت من جانب واحد تعريض حياة ابنها للخطر.

وأضاف الجار: "حدث هذا في 6 أو 7 فبراير الجاري.. قررت المرأة تعريض ابنها للخطر من أجل ردائها كان عليها الاتصال بصيانة الجمعية بدلاً من القيام بشيء خطير للغاية".





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