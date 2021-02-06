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السبت، 06-02-2021 10:52 ص

من إنجلترا لـ هولندا.. مراهق يسافر خلسة فى تجويف عجلات طائرة

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الوكيل الاخباري - نجح مراهق من أصول كينية بالوصول إلى هولندا قادما من إنجلترا، على متن رحلة جوية اختبأ فيها في تجويف عجلات الطائرة.

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المراهق صاحب الـ16 عاما، تمكن من الوصول بعد طيران مئات الكيلومترات مختبئا في تجويف عجلات الطائرة.


وبعد هبوط الطائرة في مطار مدينة بيك في مقاطعة ليمبورغ، تم العثور على المراهق، الذي وبحسب تقييم الأطباء فإنه يعاني من انخفاض كبير بدرجة الحرارة إلا أنه حي.


ووفقا لمتحدث باسم المطار، كان المراهق محظوظا للغاية، لأن معظم المسافرين خلسة يتشبثون بالهيكل، كقاعدة عامة، يتجمدون حتى الموت.


تم تشغيل الرحلة التي وصل عليها المسافر بواسطة الخطوط الجوية التركية على متن طائرة شحن إيرباص A330، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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