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الثلاثاء، 28-09-2021 04:14 م

من الفضاء.. صورة تحبس الأنفاس للشفق القطبي

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الوكيل الاخباري - قبل ساعات، شهدت الكرة الأرضية ظاهرة الشفق القطبي، التي تحدث عندما تجتاح العواصف الشمسية الأرض، وينتج عنها شرائط خضراء تتحرك حول الكوكب، ثم تتلاشى في موجات من الضوء الأحمر.

هذه الظاهرة المبهرة، والمتكررة الحدوث وثقها رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه يوم 20 أغسطس الماضي، ونشرها على حسابه بموقع تويتر قبل أيام.

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والتقطت الصورة المذهلة من محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 250 ميلاً فوق الأرض، وتعد من بين أفضل صور الشفق القطبي التي تم التقاطها.


وأرفق بيسكيه تعليقًا على الصورة التي نشرها، قال فيه: "شفق قطبي آخر لكنه مميز كونه ساطع للغاية، إنه البدر الذي يضيء جانب الظل من الأرض، مثل ضوء النهار تقريبا."

 


ولم يحدد بيسكيه مكان الشفق القطبي على الكوكب، أو ما إذا كان الشفق القطبي الشمالي أو الشفق الجنوبي الأسترالي.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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