الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية : السماح لطلبة التوجيهي استخدام الآلة الحاسبة للمواد التي تتطلب ذلك

تنويه من الأمن السيبراني بشأن كلمات سر مواقع التواصل

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستونيا

330 ألف طالب وطالبة بكالوريوس في الجامعات الأردنية

313 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022

الصفدي يدعو النواب لجلسة رقابية الثلاثاء المقبل

يقظة أحد المواطنين تجنّبه الوقوع ضحية للاحتيال ويساهم في إلقاء القبض على 4 أشخاص من مفتعلي الحوادث المرورية

محافظة: التعليم المهني سيصبح 3 سنوات اعتبارا من الصف التاسع

تنقلات بالجهاز القضائي - أسماء

الأربعاء، 25-01-2023 01:57 م

من هم الذين ستمنحم تايلاند تأشيرات دخول طويلة الأمد؟

resize


الوكيل الإخباري - كشف موقع Thaiger عن الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها تايلاند في منح تأشيرات الدخول لأراضيها لمدة طويلة.

اضافة اعلان


تبعا للموقع "ستقضي استراتيجية تايلاند الجديدة لجذب السياح بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد مدتها 5 سنوات للمشاهير وصناع المحتوى على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين على صفحاتهم".


وأشار الموقع إلى "أن هيئة السياحة التايلاندية قررت منح تأشيرات مدتها 5 سنوات لثلاثة مشاهير من هونغ كونغ هم: ميشيل ييم وسيمون يام وروجر وو، وهدفها هو تعزيز استضافة التايلانديين في الصين أيضا".


ونوه الموقع إلى أن الممثلين، ميشيل ييم وسيمون يام، وناقد الطعام الشهير ومدوّن رحلات السفر، روجر وو، لديهم أعداد كبيرة من المتابعين في هونغ كونغ والصين، ويحظون بشعبية واسعة.

 

ومن جهته قال رئيس هيئة السياحة التايلاندية،  إن "المشاهير المذكورين تم اختيارهم للحصول على تلك التأشيرات لدعمهم ومساهمتهم الفعالة في السياحة في تايلاند".


وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات في البلاد تخطط لاستضافة 25 مليون سائح عام 2023.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d-82-بريطانيا-رجل-يخلع-أسنانه-باستخدام-كماشة-بسبب-الغلا

بريطانيا.. رجل يخلع أسنانه باستخدام كماشة بسبب الغلاء

main_image63d0cfb717ac9

لا يدركه كثيرون.. هذا سبب الثقب في نافذة الطائرة

d-24-بعد-خلافه-مع-صاحب-المطعم-طاه-يطلق-الصراصير-في-المطبخ

شخص غاضب يُطلق الصراصير على مطعم في بريطانيا

91ef1fa77c9ce28444068072096c0399_XL

بحلول 2027.. أمريكا تختبر محرك مركبة فضاء يعمل بالانشطار النووي

algerietelj_131868564

الثلوج تحول مدينة جزائرية إلى قطعة من أوروبا - فيديو

5-successful-ideas-for-your-startup

5 خطوات للعثور على فكرة ناجحة لشركتك الناشئة