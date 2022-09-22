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الخميس، 22-09-2022 03:25 م

من هي أصغر مليارديرة في العالم ؟

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الوكيل الإخباري-أصبحت ابنة مؤسس شركة ألعاب الفيديو الكورية، كيم جونغ جو، أصغر مليارديرة في العالم، وفقا لما ذكرته مجلة "فوربس"، الأربعاء.

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وحسب موقع "الحرة"، تقول المجلة إن "كيم جونغ يون، الابنة للراحل كيم جونغ جو، مؤسس شركة نيكسون الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو، والذي توفي في فبراير الماضي عن 54 عاما، هي أصغر مليارديرة في العالم، بعد أن ورثت حصة في عملاق الألعاب عبر الإنترنت.


وورثت، جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، بالتساوي 30.78٪ لكل منهما من حصة "نيكسون - Nexon"، الشركة القابضة الشخصية لوالدهما، وفقا لملف تنظيمي اطلعت عليه فوربس في وقت سابق من هذا الشهر.


وجنبا إلى جنب مع الأسهم الحالية للأختين، تبلغ قيمة حصصهما في الشركة 2.5 مليار دولار لكل منهما.


وبعد خصم "ضريبة الميراث" الخاصة بهما، والتي تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار لكل منهما (كوريا الجنوبية لديها واحدة من أعلى نظم ضرائب الميراث في العالم)، تقدر ثروة جونغ يون وجونغ مين بمليار دولار لكل منهما.


ولا يعرف الكثير عن عائلة جونغ جو، ولكن جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، ولدتا في عامي 2004 و2002، وفي سن الثامنة عشرة، أصبحت جونغ يون أصغر مليارديرة حاليا في العالم.

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