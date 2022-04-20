مهرجان القاهرة للموضة والأزياء 2022

الوكيل الاخباري - القاهرة للموضة والأزياء 2022 لها اتجاهات ضخمة هذا العام، وبمتابعة عروض أزياء ربيع وصيف 2022ومن متابعة صيحات الموضة لعام 2022سوف نتعرف على كثير من القطع التي يمكن أن تستحوذ علي هذا الموسم والتي يمكن أن تقوم باقتنائها وشرائها وسوف نعرض في هذا المقال الكثير من القطع التي تسيطر على موضة ربيع وموسم2022.





1.ملابس البحر

قدم المصممون عروض مماثلة في ربيع وصيف 2022 مستوحاة من عروض الخريف والشتاء لعام 2021مثل ملابس السباحة والبحر المخصصة لقضاء عطلة فعلي سبيل المثال ابتكرت شانيل ملابس سباحة مستوحاة من تصميمات التسعينيات الشهيرة ، بينما قامت العلامات التجارية بما في ذلك باكو رابان وجوانا أورتيز بدمج مطبوعات المنتجع النابضة بالحياة في فساتينها ومجموعاتها المطابقة.



2. اللون الأحمر الساطع

أثبت ربيع 2022 أن عصر الألوان الهادئة والحيادية يقترب من نهايته، يعد الزعفران أحد الألوان الأكثر شيوعًا ، فهو لون أحمر ساطع وجريء وغني من المؤكد أنه سيضيف بعض الحيوية التي تشتد الحاجة إليها إلى خزانة ملابسك القادمة ، ولكنه لن يأتي فقط في شكل حقيبة يد أو حذاء فريد من نوعه ، كما هو موضح في إصدارات ProenzaSchouler و LaQuan Smith و Kwaidan ، يعد بالسيطرة على المظهر.



3. الشراشيب

أصبح المصممون أكثر ابتكارا في هذا الاتجاه ، حيث قاموا بدمج أحزمة طويلة "هامشية" في مجموعاتهم ، والتي تتميز بمظهر متعدد الألوان ومختلف من الفساتين الطويلة في دار كلوي كوتور وتنانير قصيرة في بربري إلى البدل التصميم بالكامل عبارة عن حزام أصبحت "شرابة" من Balmain ذات السترات الكبيرة بسرعة واحدة من أكثر صيحات الموضة إثارة للاهتمام والأكثر انتشارًا في عام 2022

اضافة اعلان





4. الملابس الرياضية

الملابس الرياضة في ربيع وصيف 2022 لها إطلالة مميزة علي عروض الأزياء لهذا العام، وسوف تكون السراويل الرياضية والملابس الترفيهية لها وجود قوي علي موضة هذا العام



السروال الجلدي يتألق بألوان زاهية

ستلمع السراويل الجلدية بألوان زاهية في ربيع 2022 ، لتضفي على المرأة مظهرًا ساحرًا يعكس فرحتها وتفاؤلها وحماسها للحياة



وأوضح أن السراويل الجلدية لهذا العام تتميز اللون الأحمر الناري والليمون الأصفر والبرتقالي والبنفسجي لإضفاء لمسة جريئة وملفتة للنظر.



وأضاف أن السراويل الجلدية الزاهية تتميز بإمكانيات تعديل متنوعة. ننسقها مع التيشيرتات والأحذية الرياضية لإطلالة غير رسمية ونسقي مع البلوزات والقمصان والسترات والأحذية الطويلة لإطلالة أنيقة.



يعتبر الجزء العلوي بسيطًا مثل اللون الأحادي، يمكنك أيضًا اختيار قطعة نغمة ذات نغمة متناغمة لجعلها أكثر جاذبية.



الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للأزياء يستقطب العديد من الزوار من مختلف مدن وعواصم العالم العربي مثل رحلة من جدة الى القاهرة ومن الامارات وقطر وغيرها.



6. التنورة الكاجو

وستتولى تنورة "Cargo Skirt" عرش الأزياء النسائية في ربيع وصيف عام 2022، لتزويد المرأة بمظهر عملي وأنيق يتماشى مع روح العصر.



تنورة الشحن تصميم مستوحى من ملابس العملله جيب خارجي وحزام ويتوفر بألوان البيج والكاكي والرمادي.



وأضافت مجلات الموضة والجمال أن تنانير البضائع تتألق بألوان زاهية مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، مما يمنحها لمسةجذابة.



تتميز تنانير كارغو بخصر مرتفع ومتوسط الطول، وبعض الموديلات تتألق بقصات قصيرة "صغيرة" لإطلالة أنثوية ومثيرة.



فيما يتعلق بكيفية تنسيق تنانير أوضح Ell أن التنانير المتوافقة مع القمصان البسيطة والأحذية الرياضية تعطي مظهرًا غير رسمي، وتجمع التنانير متوسطة الطول مع التنانير الحريرية مما يمنحك مظهرًا مناسبًا للعمل بلوزة أو قميص أبيض كلاسيكي وحذاء أنيق.



7. فساتين مخططه موضة ربيع 2022

من خلال تبني موضة الفستان المخطط الذي يعبر عنه نموذج جميل، فهو يمزج بين الشخصيات الأنثوية والمذكر، لقد أحببت الجمع بين الأسود والأبيض، سواء كان موديل مارني الممدود أو الفستان بقبة على شكل V المزين بالمشد الأخضر الذي يميز خصر الفريقحزب المحافظين بورتش.



أحببت أيضًا فستان Sunnei Puffy الأكمام وفستان القميص المتوسط Le Copains.



8. القميص المخطط قطعة أساسية للربيع

ادمج أسلوبًا ذكوريًا عمليًا في ربيع عام 2022واختر قميصًا مخططًا ليكون رفيقك خلال النهار قامت Saint Laurent بإقران بنطلون أسود مستقيم مرتفع منسق مع قميص أبيض وأسود بأكتاف عريضة وجيوب بيضاء...



كما يوجد تصميم قميص أصفر بخطوط بيضاء من ميدان بيون. ارتديه مع بنطال أبيض واسع لجعله يبدو أطول.



9. بدلات مخططه بقصات أنثوية آخر موضة

يتطلب الأمر بعض الشجاعة لتبني مظهر مخطط بالكامل دمج ورسم أزياء البدلات المزينة بخطوط عمودية،و تضمنت ماركة Alice + Olivia ألوانًا زاهية وقصات تذكرنا باتجاهات السبعينيات، خاصةً البدلات التي تبرز في السراويل الواسعة.



كما تتوفر البدلة المخططة باللونين البيج والأبيض في سترة إمبوريو أرماني القصيرة وبدلة جيل ساندر المخططة بالأصفر والأسود.



10. بناطيل مخططه نجمة ربيع 2022

تعتبر السراويل الطويلة المخططة عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابس ربيع صيف 2022، وتتميز معظم العلامات التجارية بخصر مرتفع لجعلها تبدو أطول السراويل الزرقاء الداكنة ذات الساق العريضة مع خطوط Tory Burch ذات اللونين البني والأبيض أسلوبهم غير الرسمي في القمصان البيضاء.



يجب إقران البنطال الأسود المزين بخطوط بيضاء رفيعة من مجموعة Jenny بجزء علوي قصير أبيض بأكمام قصيرة.



11. بدلات مخططة لإطلالة رسمية أنيقة

سيتوفر النمط الكلاسيكي للرجال في ربيع وصيف عام 2022، ويمثله بدلات مخططة. يتضمن BadgleyMischka بدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأحمر، والتي تبرز بمادة لامعة وسترة طويلة، مما يجعلها مثالية للزي الليلي.



أيضًا بالبدلة البيضاء المصممة مع بنطلون أبيض مخطط أمام ماركة Tory Burch وبنطلون أسود مخطط من الخلف.



12. الجمبسوت المطبع

قدمت دار الأزياء العالمية مجموعة كبيرة من الجمبسوت بطبعات وزخارف تجعل كل قطعة عملاً فنيًا فريدًا،ومنها الجمبسوت الـ V neck المطبوع بألوان زاهية برقبة على شكل V، والذي يجمع بين الأحذية النحيلة و الأحذية المدببة باللون الأحمر.

أعلنت Adeam جمبسوت مكشوف الكتفين بأرجل واسعة مع صندل ويدج أبيض.



13. الجمبسوت طويل الأكمام

تهدف دار الأزياء العالمية إلى إرضاء الأشخاص ذوي الذوق المتواضع من خلال تقديم باقة رائعة من البدلات ذات القصات الواسعة والأكمام الطويلة

شانيل هي واحدة من أفخم الموديلات، وتتميز بألوانها الرمادي الفاتح، والقصات الواسعة، والألوان الواسعة، والقطع المناسبة للعمل، والصنادل، وحقائب المجوهرات السوداء والذهبية.



كما تقدم إيزابيل مارانت البيضاء ذات الأكمام الطويلة، والمزينة بحزام من نفس اللون والمادة، ومزودة بشكل عرضي بصندل ناعم باللون الرمادي الفاتح من الكاحل.



14. الجمبسوت بالأرجل الواسعة

الجمبسوت المصمم بأرجل واسعة برز هذا الموسم فلا بد أن يكون متواجد في مجموعات ربيع صيف 2022

ظهرت عارضة الأزياء كلوي في جمبسوت جمل خفيفة عالية الخصر مزينة بإكسسوارات تزين الصندوق بالكامل، وصممته ليبدو أعلى مع صندل من نفس اللون.



البدلة السوداء العريضة من Alberta Ferretti، والتي تجمع بين رداء طويل من الشيفون وصندل أسود.



15. الجمبسوت السادة

ابتكرت دار الأزياء العالمية جمبسوت بسيطة بقصة أنيقة تناسب الأوقات والمناسبات المختلفة ويسهل تنسيقها. حقيبة ظهر.



وجدنا ماركة Carolina Herreraقد قدمت بدلة بيضاء منفوخة مزينة بحزام أبيض عريض مزين بسوار ذهبي كبير، جنبًا إلى جنب مع حذاء ذهبي ومقبض.



فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بأحدث إطلالات الموضة والتي تدمج بين الإطلالات الرسمية والكاجو الخاصة بربيع وصيف 2022 والتي تعبرعن القاهرة للموضة والأزياء 2022