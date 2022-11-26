مهمة ناسا الاختبارية 'أرتيمس1' تدخل إلى المدار حول القمر

الوكيل الإخباري - بعد 10 أيام على إطلاق مهمة "ارتيمس1" غير المأهولة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دخلت المركبة أوريون إلى مدار القمر.





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وقالت ناسا، أمس، إن مراقبي الطيران في الوكالة "أجروا بنجاح عملية حرق لإدخال أوريون في مدار بعيد"، الأمر الذي يعني أن المركبة ستحلّق على بعد نحو 64 ألفاً و400 كيلومتر فوق القمر.





وأوضحت الوكالة أنه بسبب مسافة المدار، فإن الكبسولة ستستغرق نحو أسبوع للقيام بنصف لفة حول القمر، بعدها ستخرج من المدار القمري مجددا لبدء رحلة عودتها إلى الأرض.





البيان