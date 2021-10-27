مهندسون أستراليون يحصلون على براءة اخترع كتلة حرارية لتخزين الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري - حصل فريق من المهندسين بجامعة نيوكاسل الأسترالية على براءة اختراع مادة مصممة لتخزين الطاقة الحرارية على شكل كتلة، والتي يأملون أن يتسنى استخدامها لتسهيل التخلي عن الطاقة المستمدة من الفحم.



والكتل المعروفة باسم (سبائك فجوات الاختلاط) مصنوعة من الألمنيوم والجرافيت وتخزن الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، ويتوقع البحث أن تستمر لنحو 30 عاما دون أي تغير في إمكان الاعتماد عليها.



قال إريك كيسي المشارك في الاختراع إن فريقه كان يعمل على المحولات الحرارية، التي تنتج الطاقة من خلال الحرارة، عندما جاءته فكرة الانتقال إلى تخزين الطاقة.

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وأضاف "أهم مكونات الكتلة هي جزيئات الألمنيوم التي توفر الحرارة الكامنة وطاقة الانصهار التي نتحدث عنها".



ومضى يقول "لذلك سوف تنصهر وتعود للحالة الصلبة آلاف المرات خلال عمر الكتلة، لكنها تظل ثابتة في مكانها عن طريق الجرافيت، ولدينا في هذه الحالة أنظمة أخرى لكن الجرافيت هو العامل الأساسي".



تزن كل كتلة نحو ستة كيلوجرامات وتحتوي طاقة حرارية مخزنة مقدارها كيلو وات في الساعة ورفض كيسي تحديد السعر المتوقع لكل كتلة.

المصدر - البيان