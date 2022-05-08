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الأحد، 08-05-2022 09:53 ص

موسم التسلق.. 11 نيبالياً وصلوا إلى قمة إيفرست

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الوكيل الإخباري - وصل إلى قمة جبل إيفرست (8849 متراً) السبت 11 نيبالياً يشكلون الدفعة الأولى من مئات متسلقي الجبال الذين يُتوقع أن يحضروا إلى النيبال في الأسابيع المقبلة بمناسبة موسم الربيع للسعي إلى بلوغ أعلى قمة في العالم، بحسب ما أعلنت وزارة السياحة النيبالية.

ووصل النيباليون الأحد عشر إلى القمة في إطار بعثة استكشافية لتركيب حبال ثابتة تسهّل على المغامرين الأجانب تسلّق الجبل.

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وأوضح المسؤول في وزارة السياحة بهيسما راج باتاري لوكالة فرانس برس أن "الفريق المكون من 11 متسلقاً والمولج تركيب الحبال وصل الى القمة قرابة الساعة 6,55 مساء بتوقيت النيبال".


ومنحت السلطات النيبالية تصاريح تسلّق لـ316 شخصاً لموسم التسلق الربيعي الذي يستمر من منتصف نيسان/أبريل إلى نهاية أيار/مايو الجاري.


ويُتوقع أن يشارك أكثر من 600 شخص في تسلق المنحدر الجنوبي للنيبال، إذ يرافق مرشدون نيباليون معظم الساعين إلى تسلّق إيفرست.


وقال مينغما شيربا من وكالة الرحلات الاستكشافية "سغن سامت تريكس" التي تولت تنظيم عملية تركيب الحبال الثابتة إن "الطريق إلى قمة إيفرست باتت مفتوحة أمام المتسلقين الآخرين"، متوقعاً أن تبدأ الفرق بالتسلق "في الأيام القليلة المقبلة".


وأوضح مينغما شيربا إن المرشد النيبالي كامي ريتا شيربا (52 عاماً) "وصل إلى القمة للمرة السادسة والعشرين محطماً الرقم بذلك القياسي العالمي" الذي كان أصلاً مسجلاً باسمه.


ووصلت بعثة صينية إلى قمة إيفرست الأربعاء عبر منحدر التيبت الشمالي، وفقاً لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.


ومع أن الصين لا تزال تغلق الجانب التيبتي من إيفرست أمام الأجانب بسبب جائحة كوفيد-19، أعادت النيبال السماح بتسلق الجبل إيفرست العام الماضي.
ويأمل منظمو الرحلات السياحية في أن يكون الموسم هذه السنة جيداً بعدما تراجع عدد الإصابات.


سجلت في أبريل الفائت أول حالة وفاة هذا الموسم، إذ عُثر على نيبالي كان يحمل معدات ميتاً.

 

البيان 

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