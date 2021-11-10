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الأربعاء، 10-11-2021 10:21 ص

ناسا... تأجيل مهمة رواد الفضاء الأمريكية إلى القمر حتى عام 2025

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الوكيل الإخباري - قال بيل نيلسون، مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الثلاثاء، إنها لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل العام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وقال نيلسون في مؤتمر عبر الهاتف "في تقديرنا لن تتم مهمة أرتيميس 3 قبل العام 2025".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عين نيلسون لقيادة ناسا التي تخطط لإرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ السبعينات.

ووافق بايدن على استمرار برنامج، يُعرف باسم أرتيميس، والذي بدأ في عهد ترامب لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2024، بهدف التمهيد لرحلات مأهولة أكثر طموحا إلى كوكب المريخ في المستقبل.

المصدر - البيان 

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