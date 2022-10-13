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الخميس، 13-10-2022 09:55 ص

ناسا تحدد موعدا جديدا لإطلاق 'أرتيميس 1'

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الوكيل الإخباري - حددت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الرابع عشر من نوفمبر موعداً جديداً لمحاولة إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر في إطار مهمة "أرتيميس 1".

وأجرت ناسا محاولتي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية.

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وأُعيد في نهاية سبتمبر "اس ال اس"، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من الإعصار "إيان" الذي دمر أجزاء من فلوريدا.


وأوضحت ناسا أنّ نافذة إطلاق الصاروخ الجديدة التي تمتد على 69 دقيقة ستفتح ليل 13 إلى 14 نوفمبر عند الساعة 4,07 بتوقيت غرينتش.


وجرى تحديد تاريخين احتياطيين هما 16 و19 نوفمبر.


البيان 

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