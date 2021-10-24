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الأحد، 24-10-2021 09:50 ص

ناسا تحدد موعداً لإطلاق مهمتها للعودة الى القمر

NASA


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أول من أمس، أنها تنوي إطلاق مهمتها «أرتيميس 1»، أول برنامج أمريكي للعودة إلى القمر، في فبراير المقبل.

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وستشكل هذه المهمة، التي كان مزعماً إنجازها نهاية العام الحالي، الانطلاقة الفعلية لبرنامج «أرتيميس»، الذي ستعيد الولايات المتحدة من خلاله إرسال بشر إلى القمر، بينهم أول امرأة. وستجري الرحلة الأولى من دون رائد فضاء: إذ سينقل الصاروخ العملاق الجديد من «ناسا»، المسمى «إس إل إس»، إلى القمر، الكبسولة «أوريون»، قبل أن يعود إلى الأرض.

 

وقال المسؤول عن المهمة مايك سارافين، خلال مؤتمر صحافي، إن «نافذة الإطلاق خلال فبراير، تُفتح في الثاني عشر من هذا الشهر، وستكون آخر فرصة لنا في 27 فبراير».


وفي حال الحاجة، خصوصاً إذا لم تكن المركبة جاهزة في الوقت المطلوب، ثمة نوافذ إطلاق أخرى مرتقبة في مارس (بين 12 و27) وأبريل (بين 8 و23).

 

المصدر - البيان 

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