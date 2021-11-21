الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

إدارة الأزمات تدعو إلى الالتزام بالتحذيرات بشأن الأحوال الجوية

الأشغال تعلن عن فتح طريق وادي الموجب

عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

الأحد، 21-11-2021 10:53 ص

ناسا ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب

900x450_uploads,2021,11,20,7576a1e6ab


الوكيل الإخباري - في تجربة استراتيجية لحماية الأرض تخطط وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، لإطلاق مركبة فضائية وجعلها تصطدم بكويكب، وفق تقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية.

اضافة اعلان

 

الكويكب الذي تخطط ناسا للاصطدام به يعرف باسم "ديمورفوس" وهو لا يمثل تهديدا لكوكب الأرض، لكن الباحثين يريدون معرفة ما إذا كان بإمكانهم تغيير مساره، في خطوة لدراسة سبل تشتيت وتغيير مسار أي كويكب خطير قد يصطدم بالأرض.

 

آندي ريفكين، عالم الكواكب في جامعة جونز هوبكنز قال "إن احتمالات وجود جسم كبير بما يكفي ليكون مشكلة علينا تحييدها حتى وإن كانت ضئيلة"، معتبرا أن هذه التجربة أشبه بـ"بوليصة تأمين" لتحييد الأخطار التي قد تواجه كوكب الأرض.


نانسي شابوت، عالمة متخصصة بالكواكب، قالت إن هذه التجربة ستختبر فرضية أن "الاصطدام بكويكب قد يمنحه دفعة كافية لمنعه من الارتطام من ضرب الأرض".


وأكدت أن هذه التجربة آمنة تماما على كوكب الأرض وأنها ستحدث على بعد 11 مليون كلم من كوكب الأرض.


ويطلق على مركبة الاختبار التي ستطلق إلى الفضاء في 23 نوفمبر اسم "دارت"، وهي تستهدف زوجا من الكويكبات "ديمورفوس" و"ديديموس" ينتقلان معا عبر الفضاء ويدور أحدهما حول الآخر أثناء دوارنهما حول الشمس.


وإذا أطلقت مركبة "دارت" بنجاح، فخلال أشهر سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل سنشهد حدث الارتطام بكويكب "ديمورفوس" بسرعة تبلغ 6.6 كلم في الثانية.
ويتوقع الباحثون أن يتسبب الاصطدام بتقليص مدار "ديمورفوس" حيث قد تزيد سرعته 73 ثانية أسرع من ذي قبل.


وترصد ناسا أكثر من 27 ألف كويكب بمسارات مختلفة قرب كوكب الأرض، وأغلب ما يدخل الغلاف الجوي منها يتفكك ويسقط على الأرض من دون أضرار، فيما يريد الباحثون إيجاد حل لمنع ارتطام كويكب بالأرض كما حصل قبل نحو 66 مليون سنة عندما قتلت الديناصورات وكل أشكال الحياة على الكوكب.

 

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Afghan_Mi-17_(alternate)

شاهد...هبوط اضطراري لمروحية 'مي-17' التابعة للقوات الجوية الهندية

imaشسيشسبge

سقوط آلاف الدولارات من سيارة نقل المال والشرطة تتوعد (فيديو)

image (5)

'فيسبوك' يجمع أماً بابنتها بعد 60 عاماً من الانفصال في بريطانيا

1084652-1

افتتاح معرض عن الآثار المصرية في متحف هيوستن - صور

1042671500_34_0_1372_724_1000x541_80_0_0_4c9324ca3c7d73a594867dfeba9f4cef

سرقة محل مجوهرات بالكامل في اميركا - فيديو

19_2021-637724364897758434-775

شاهد...الأمطار الغزيرة تجرف الجثث من إحدى مقابر في مصر

أخبار متعلقة
1220181222186535

روسيا تختبر صاروخا مضادا للأقمار الصناعية

NINTCHDBPICT000517467502-1440x960

ناسا... تأجيل مهمة رواد الفضاء الأمريكية إلى القمر حتى عام 2025

خسوف-جزئي

العالم على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر 19 الجاري

45

ناسا تؤجل مجدداً رحلة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية

لماذا-يطفو-رواد-الفضاء

شاهد...رواد ناسا يحضرون أول شطيرة تاكو فضائية من فلفل زرع في الفضاء

شمس

عاصفة شمسية قادمة ستضرب الأرض