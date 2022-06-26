ناسا ترصد سقوط صاروخ على القمر

الوكيل الإخباري - رصدت مركبة الاستطلاع القمرية المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والتي بدأت رسم خرائط للقمر في عام 2009، موقع ارتطام صاروخ على الجانب البعيد من القمر، والذي وقع في أوائل مارس الماضي.

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ونشرت "ناسا" صوراً للارتطام يوم أول من أمس الجمعة، التي أظهرت في الواقع حفرة مزدوجة: حفرة بطول 19.5 ياردة تتداخل مع حفرة بطول 17.5 ياردة.



وكان علماء الفلك قد توقعوا أن يصطدم معزز صاروخي ضال بالقمر، ما يجعلها المرة الأولى التي يرصد فيها اصطدام حطام فضائي عن غير قصد بقمرنا الطبيعي، لكن ما لم تتوقعه ناسا هو "الحفرة المزدوجة".



وكتبت ناسا في وصف للصورة: "كانت الحفرة المزدوجة غير متوقعة وقد تشير إلى أن جسم الصاروخ كان يحتوي على كتل كبيرة في كل طرف"، وأضاف بيان للوكالة: "عادة ما يكون للصاروخ المستهلك كتلة مركزة في نهاية المحرك.

يتكون بقية مرحلة الصاروخ بشكل أساسي من خزان وقود فارغ. وبما أن أصل جسم الصاروخ لا يزال غير مؤكد، فإن الطبيعة المزدوجة للحفرة قد تشير إلى هويتها".



ونشر عالم الفلك المستقل بيل غراي ، الذي يتتبع الأجسام التي تنتقل إلى جوار النظام الشمسي للأرض ، أدلة على أن الداعم الصاروخي المهجور هو من مهمة قمرية صينية عام 2014 (Chang'e 5-T1) ، على الرغم من أنه اعتقد في الأصل أنه صاروخ SpaceX. وتنفي الصين أن يكون الداعم الذي تحطم الآن ملكاً لها.



وأياً كان المسؤول، فإن الأضرار التي لحقت بسطح القمر، على الرغم من أنها ليست كارثية تقريباً، تؤكد جزءاً من مشكلة النفايات الفضائية المتنامية للبشرية، وكيف يؤثر ذلك في عوالم أخرى أو يلوثها. وتترك بعض الصواريخ، بعد تفجير أقمارها الصناعية أو مركباتها الفضائية في الفضاء، في مدارات "فوضوية"، مع احتمال سقوط الصواريخ المستهلكة على الأرض أو احتمال قذفها إلى الفضاء الأعمق.



قبل هذا الارتطام الصاروخي ، تركت البشرية بالفعل بصماتها على القمر،

حيث تركت المعززات الصاروخية من بعثات أبولو (أجزاء من صاروخ زحل الخامس الضخم التابع لناسا) عدداً من الحفر بعرض نحو 40 ياردة على سطح القمر. وهناك أكياس من براز رواد الفضاء على سطح القمر.

البيان