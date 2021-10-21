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الخميس، 21-10-2021 10:40 ص

ناسا تصدر صوتا مذهلا التُقط عبر بيرسيفيرانس على الكوكب الأحمر - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت «ناسا» صوتاً مذهلاً التُقط عبر المسبار المتجول التابع لها، «بيرسيفيرانس» (المثابرة)، الأصوات المخيفة للمريخ، بما في ذلك اصطدام عجلاته ومروحية «إنجينويتي» بالسطح، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وأصبح سماع الأصوات من الكوكب الأحمر ممكناً بفضل زوج من الميكروفونات الموجودة على العربة الجوالة التي تجعل الأمر يبدو وكأنك تقف هناك حقاً، كما تقول ناسا.

وكانت العربة الجوالة تتجول في فوهة جيزيرو منذ ثمانية أشهر، بحثاً عن علامات الحياة القديمة، بينما تلتقط أيضاً صوراً مذهلة وتسجل الصوت. وتعد «بيرسيفيرانس» أول مركبة تسجل صوت الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى السماح لنا بسماع صوت الرياح في عالم آخر، وتوفر معلومات عن الغلاف الجوي.

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وكشف تحليل أصوات المريخ عن وجود «اهتزازات جهير قوية»، كما يقول باحثون من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية والكواكب في تولوز بفرنسا. وساعدت التسجيلات في مراقبة المحركات والتشغيل العام لـ«بيرسيفيرانس» والمروحية. وحتى الآن، سجل ما يقرب من خمس ساعات من الصوت بواسطة اثنين من الميكروفونات على متن «بيرسيفيرانس»، وفقاً لوكالة ناسا.

 

المصدر - البيان 

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