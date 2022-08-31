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الأربعاء، 31-08-2022 12:00 م

ناسا تفشل باطلاق صاروخ للقمر وتعيد المحاولة

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الوكيل الإخباري-قال مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الثلاثاء، إنها تسعى إلى إجراء محاولة ثانية يوم السبت لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي "إس إل إس" إلى القمر، بعد 5 أيام من مشكلتين فنيتين تَسَببتا في إلغاء محاولة يوم الاثنين.

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ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يُعادل طولُه مبنى من 32 طابقًا من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، لإرسال كبسولة "أوريون" في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها 6 أسابيع حول القمر، ثم تعود إلى الأرض.


وسيدشن الإطلاق الذي طال انتظاره برنامج "أرتميس" التابع لـ"ناسا" لرحلات من القمر إلى المريخ، الذي يخلُف مشروع "أبولو" لرحلات القمر في الستينيات والسبعينيات.


وتهدف الرحلة الأولى بنظام "إس إل إس" و"أوريون"، وهي مهمة أطلق عليها اسم "أرتميس 1"، إلى وضع المركبة في رحلة تجريبية تختبر قدراتها لأبعد الحدود، قبل أن تعتبر "ناسا" أن بوسعها الاعتماد عليها بدرجة كافية في نقل رواد الفضاء.


وألغيت محاولة إطلاق "أرتميس 1" الأولى يوم الاثنين، بعد مشكلة تبريد بأحد محركات المرحلة الرئيسية للصاروخ؛ مما أدى إلى وقف العد التنازلي وتأجيل المحاولة.


وفي إفادة صحفية يوم الثلاثاء، قال مسؤولو "ناسا" إنهم يأملون في حل هذه المشكلات في الوقت المناسب لإعادة محاولة الإطلاق السبت.

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