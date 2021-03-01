ناسا تكشف اقتراب كويكب بعرض 680 مترا من الأرض

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن كويكبا ضخما، سيمر قرب كوكب الأرض غدا الثلاثاء.

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ووفقا للوكالة فإن العلماء اكتشفوا الكويكب عام 1999، والذي أطلق عليه العلماء اسم (آر أم 45) ويبلغ عرضه 680 مترا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقترب من الأرض مسافة 1.8 مليون ميل.



وقال العلماء إن "هذه المسافة قريبة بما يكفي لعلماء الفلك لرصد الكويكب ومتابعة حركته، لكنها في الإطار ذاته لا تمثل أي تهديد لكوكب الأرض أو سكانه".



ويشير علماء الوكالة إلى أن وتيرة ارتطام كويكب بحجم ملعب كرة قدم بالأرض هي مرّة كل ألفي عام تقريبا، ما يتسبّب بدمار في منطقة ارتطامه ومحيطها، لذا يعمل علماء ووكالات فضاء على دراسة السبل الممكنة لتحييد أي جرم متجه إلى الأرض عن مساره، في خطط تذكّر بأفلام الخيال العلمي.



وضاعفت الأوساط العلمية، في السنوات الأخيرة، جهودها لإحصاء الأجرام، التي تسبح قرب الأرض والتي يمكن أن يتقاطع مدارها مع مدار الأرض فترتطم بها.



ويؤدي ارتطام أي من هذه الأجرام، نظريا، إلى كارثة، فالغلاف الجوي لن يتمكن من تفتيتها كلّها قبل أن تصل إلى الأرض، وسيخلّف ارتطامها آلاف القتلى ودمارا هائلا في كل أنحاء الأرض.

المصدر : سبوتنك



