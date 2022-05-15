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الأحد، 15-05-2022 04:15 م

ناسا تكشف عن بوابة غامضة على سطح المريخ.. فما وراءها؟

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الوكيل الإخباري-عثرت المركبة Curiosity Rover التابعة لوكالة ناسا الأمريكية على "بوابة غامضة" فوق سطح المريخ، حيث تشبه الفتحة المستطيلة الغامضة مدخل قبو.

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فما حقيقة هذا المدخل المخيف على كوكب المريخ؟
وفقًا لمحادثة «آشوين فاسافادا» من مختبر علوم المريخ مع Gizmodo، فإن الفتحة المستطيلة هي ببساطة "مسافة بين كسرين في صخرة".


يقول فاسافادا إن المنطقة التي تم تصويرها بواسطة Curiosity's Mastcam "تشكلت من الكثبان الرملية القديمة"، وتراكمت هذه الكثبان على بعضها البعض على مر القرون.


بسبب الضغط الناتج عن هذا التراكم المستمر، تكسر الحجر الرملي في مناطق مختلفة، لذلك فإن هذه الفتحة ليست بابًا، ولكنها في الحقيقة فتحة صغيرة في الصخر، والتي يعتقد فاسافادا أن ارتفاعها حوالي 30 سم.


عادة ما تكون هذه الكسور عمودية في كثبان المريخ الرملية، وفي هذه الحالة، يبدو أنه كان هناك كسران عموديان، وأن القطعة الوسطى قد أزيلت، أو ربما يكون كسرًا رأسيًا واحدًا وقد تحركت كتلته قليلاً، كما أوضح فاسافادا.


صدى البلد

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