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السبت، 04-02-2023 08:50 ص

'ناسا' تلتقط تفاصيل مذهلة لمجرة حلزونية

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الوكيل الإخباري - تُظهر صورة تم إصدارها حديثاً من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا الأمريكية، حقلاً مزدحماً من المجرات والنجوم، مع مجرة حلزونية بعيدة تبرز بتفاصيل مذهلة.

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والمجرة الكبيرة المسماة LEDA 2046648، واضحة جداً في صورة التلسكوب بحيث يمكن رؤية أذرعها الحلزونية الفردية.ويعد هذا المستوى من التفاصيل أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن المجرة المعنية تقع في كوكبة هرقل التي تبعد أكثر من مليار سنة ضوئية عن الأرض وعن التلسكوب. وتُظهر الصورة أيضاً مجموعة من المجرات والنجوم الأخرى.

 

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