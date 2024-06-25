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الثلاثاء، 25-06-2024 12:10 م

"ناسا" تلغي خروج رائديها إلى الفضاء المفتوح

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الوكيل الإخباري- ألغت وكالة "ناسا" الأمريكية مساء أمس خروج رواد الفضاء الأمريكيين مايكل بارات وترايسي دايسون إلى الفضاء المفتوح بسبب مشاكل في البدلات الفضائية.

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وجاء في بيان نشرته "ناسا": تم إلغاء خروج الرواد الأمريكيين اليوم بسبب تسرب الماء في دائرة تبريد البدلة الفضائية، وذلك بعد أن تم تحويل التغذية الكهربائية إلى البطاريات الداخلية. ويعود الطاقم الآن إلى الحجرة الداخلية ويقوم بإغلاق الباب. ثم سيبدأ الرواد بتحقيق عملية إحكام قفل الحجرة.


فيما سبق، أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية أن بدلات "أورلان" الفضائية الروسية الجديدة هي أفضل بدلات لرواد الفضاء من حيث الموثوقية والأمان، وهي مصممة بشكل ممتاز لتنفيذ المهام خارج المحطة في الفضاء المكشوف.

RT

 




 

 


 

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