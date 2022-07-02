ناسا تنشر أعمق صورة للكون في 12 تموز الحالي .. ماذا تعني ؟

الوكيل الإخباري-تسعد وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لنشر أعمق صورة للكون على الإطلاق والتي التقطها تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي خلال الشهر الحالي.



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قال بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، قوله: «ستنشر يوم 12 يوليو/تموز .. وهي أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق»، وفقا لـ «إندبندنت» البريطانية.



وعن أهمية أعمق صورة للكون، أوضح «نيلسون»: «الصورة تكشف ما لم تشاهده البشرية من قبل، وقد بدأنا في فهم ما بمقدور -جيمس ويب- أن يفعله وما سيفعله في المستقبل».



وأضاف مدير ناسا أن وكالة الفضاء الأميركية ستنشر كذلك صورة للتلسكوب «سبيكتروم» مأخوذة من كوكب خارج المجموعة الشمسية.



وتابع: «يمكن أن تكشف مثل هذه الصور عن تركيبة الأجواء في العالم البعيد، وتساعد أيضا في إظهار أي منها صالح للسكن».

صدى البلد