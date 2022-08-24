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الأربعاء، 24-08-2022 02:55 م

ناسا تنشر تسجيلاً لأصوات مخيفة تنبعث من الفضاء

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الوكيل الإخباري- نشرت وكالة الفضاء العالمية " ناسا " عبر حسابها الخاص على " تويتر " مقطع صوتي لصوت ينبعث من الثقب الأسود في الفضاء .


ونفت ناسا اعتقادات خاطئة بأنه لا يوجد صوت في الفضاء لأن معظم الفضاء عبارة عن فراغ ، ولا يوفر أي وسيلة لانتقال الموجات الصوتية.


وأكدت أن عناقيد المجرات في الفضاء تحتوي على الكثير من الغازات لدرجة أنها التقطت صوتا حقيقيًا يوم الأحد 21 آب  . وتم  تضخيمها وخلطها مع بيانات أخرى لجعلها مسموعة لأول مرة .

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