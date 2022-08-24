ناسا تنشر تسجيلاً لأصوات مخيفة تنبعث من الفضاء

الوكيل الإخباري- نشرت وكالة الفضاء العالمية " ناسا " عبر حسابها الخاص على " تويتر " مقطع صوتي لصوت ينبعث من الثقب الأسود في الفضاء .
ونفت ناسا اعتقادات خاطئة بأنه لا يوجد صوت في الفضاء لأن معظم الفضاء عبارة عن فراغ ، ولا يوفر أي وسيلة لانتقال الموجات الصوتية.
وأكدت أن عناقيد المجرات في الفضاء تحتوي على الكثير من الغازات لدرجة أنها التقطت صوتا حقيقيًا يوم الأحد 21 آب . وتم تضخيمها وخلطها مع بيانات أخرى لجعلها مسموعة لأول مرة .
The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022