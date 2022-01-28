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الجمعة، 28-01-2022 10:15 ص

ناسا.. صاروخ سبيس إكس يرتطم بالقمر في مارس

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الوكيل الإخباري - يتجه جزء من صاروخ تابع لشركة سبيس إكس الأمريكية الخاصة للفضاء للارتطام بالقمر مطلع مارس المقبل، وفقا لحسابات علماء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وقال متحدث باسم ناسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الخميس، إن العلماء يراقبون عن كثب مسار المرحلة الثانية من الصاروخ طراز فالكون9.

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وكان الصاروخ انطلق من قاعدة كيب كانافيرال في العام 2015، وعلى متنه القمر الاصطناعي "ديب سبيس كلايميت أوبزرفاتوري" لمراقبة المناخ.

ولا يزال الصاروخ في الفضاء منذ ذلك الحين، حيث لا يوجد به وقود كاف لرحلة العودة إلى الأرض.

وفي مساره الحالي، سيرتطم الصاروخ بالجزء الأقصى للقمر في الرابع من مارس، بحسب ناسا.

 

البيان 

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