ناشطتان تلقيان الحساء على لوحة الموناليزا في باريس - فيديو

الوكيل الإخباري - أقدمت ناشطتان في مجال البيئة، يوم الأحد، بإلقاء الحساء على لوحة "الموناليزا" بمتحف اللوفر في باريس.

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وأظهرت اللقطات سيدتين تعبران الحدود بين اللوحة والجمهور، حيث ألقت إحداهما الحساء باتجاه اللوحة الشهيرة.

pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR January 28, 2024

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