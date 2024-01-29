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الإثنين، 29-01-2024 08:32 ص

ناشطتان تلقيان الحساء على لوحة الموناليزا في باريس - فيديو

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الوكيل الإخباري - أقدمت ناشطتان في مجال البيئة، يوم الأحد، بإلقاء الحساء على لوحة "الموناليزا" بمتحف اللوفر في باريس.

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وأظهرت اللقطات سيدتين تعبران الحدود بين اللوحة والجمهور، حيث ألقت إحداهما الحساء باتجاه اللوحة الشهيرة. 

 

 

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