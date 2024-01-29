ناشطتان تلقيان الحساء على لوحة الموناليزا في باريس - فيديو

الوكيل الإخباري - أقدمت ناشطتان في مجال البيئة، يوم الأحد، بإلقاء الحساء على لوحة "الموناليزا" بمتحف اللوفر في باريس.
وأظهرت اللقطات سيدتين تعبران الحدود بين اللوحة والجمهور، حيث ألقت إحداهما الحساء باتجاه اللوحة الشهيرة.
ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة