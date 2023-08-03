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الخميس، 03-08-2023 03:46 م

ناشطون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود.. لماذا؟

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الوكيل الإخباري - غطى ناشطون من منظمة "غرينبيس" البيئية منزلاً يملكه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شمال إنكلترا اليوم الخميس بأغطية سوداء احتجاجاً على خطته لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال. .

وفي صورة نُشرت على صفحات المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المنزل الكبير مغطى بأغطية سوداء مع أربعة أشخاص على سطحه. وأوضحت غرينبيس أن النسيج بلون "النفط الأسود" يرمي إلى "تسليط الضوء على العواقب الخطيرة للجنون الحاصل على صعيد عمليات التنقيب" عن النفط.

كما قالت الشرطة إن عناصرها كانوا موجودين في مكان الحادث.

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ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يمضي إجازة مع أسرته في كاليفورنيا، الاثنين بمنح "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.


وللمفارقة، أكد سوناك أن استغلال هذه الموارد الأحفورية البريطانية سيساعد البلاد في رحلتها نحو الحياد الكربوني، وهو هدف محدد لعام 2050.

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