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السبت، 03-06-2023 02:54 م

ناقة تنتقم لذبح صغيرها من مالكها المغربي بطريقة مروعة في المغرب

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام مغربية بأن ناقة انتقمت لذبح صغيرها وأنهت حياة صاحبها السبعيني بمنطقة سيدي علي الكراتي التابعة لإقليم الصويرة.

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وحسب المصادر نفسها فإن الناقة لمحت رأس صغيرها الذي تم ذبحه من طرف أحد الجزارين وهو محمول بين يدي مالكها فاستشاطت غضبا وقامت بمهاجمته قبل أن تتمكن من عضه بقوة ليصاب بنزيف ويموت بعد نقله بشكل مستعجل إلى مستشفى مدينة الصويرة.


يذكر أن العرب وشعوبا أخرى تعتبر الجمل أحقد حيوان على الأرض، وأنه يكتم غضبه سنينا حتى تأتيه الفرصة للانتقام.


ومن أسباب حقد الجمل على الإنسان سوء المعاملة والضرب المستمر بقوة فيتحول الجمل من الحالة الطبيعية إلى الحالة الهستيرية التي يخرج بها عن نطاق حياته العادية ويصبح هدفه الوحيد الانتقام ممن ضربه، ويظل يراقب ويتحين الفرصة والحقد في عينيه، كما أن ملاك الإبل يعرفون عن حقده الكثير وخاصة في وقت الهياج.


وقالوا إن الجمل لا ينسى من يسيء معاملته حتى وإن مرت سنين، وفي الأمثال قالوا: لا غدر مثل غدر البحر ولا حقد مثل حقد الجمل.

 

روسيا اليوم

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