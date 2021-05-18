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الثلاثاء، 18-05-2021 10:17 ص

نبات بحري أثار الفزع في مصر

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الوكيل الإخباري- كشفت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد أمس، الاثنين، حقيقة تلوث شواطئ البحر المتوسط، بعد شكوى المواطنين بوجود تلوث زيتي بأحد شواطئ الساحل الشمالي.

وقالت الوزيرة المصرية، في بيان صحفي، إن المسؤولين بالوزارة تحركوا بالبحث والمعاينة فور تلقي الشكوى، مشيرة إلى أن المشاهد التي أقلقت المواطنين تعود إلى الدورة الطبيعية لنبات البوسيدونيا أوسينيكا  (Posidonia Oceanica)، وهو نوع من الأعشاب البحرية يُعد بمثابة الرئة للبحر المتوسط.

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من جانبه، أوضح رئيس قطاع حماية البيئة بوزارة البيئة المصرية محمد سالم طبيعة نبات البوسيدونيا، مؤكدًا أن ما حدث على أحد شواطئ الإسكندرية هو ظاهرة طبيعية، وتعد مؤشرًا جيدًا على صحة وسلامة النظام البيئي.

 

وأضاف سالم لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القصة بدأت "عندما تخيل أحد المواطنين ممن لا يوجد لديهم خبرة بالشؤون البيئية أن ما يراه على الشاطئ ظاهرة غير طبيعية وشكل من أشكال التلوث الذي يستحق الاهتمام، وهو ما يتنافى مع حقيقة الأمر".


ويتابع: "البحر المتوسط مشهور جدًا بوجود بيئات الأعشاب البحرية، التي تغطي مساحات شاسعة في قاع البحر تصل إلى أعماق كبيرة، وتعتبر أحد أكثر النظم البيئية إنتاجًا للمواد العضوية". 

 

وبحسب موقع لائحة النباتات، فإن نبتة بوسيدونيا المحيطية (الاسم العلمي: Posidonia oceanica) هي نوع من النباتات المائية المستوطنة في البحر المتوسط يتبع جنس نبتة بوسيدون من الفصيلة البوسيدونية.

 

ولنبتة بوسيدونيا خصائص قريبة الشبه بالنباتات الأرضية؛ حيث تتوفر على جذور وجذع جذري وأوراق شبيهة بالشريط يصل طولها إلى متر واحد ومتشابكة في عقد من 6-7 خصل.


تزهر في الخريف وفي الربيع وتنتج فواكه عائمة معروفة في إيطاليا بـ"زيتون البحر". وهي عبارة عن كرات من المواد الليفية، كما أن لهذه النبتة قدرة عالية جدًا على امتصاص الكربون، حيث أنها قادرة على امتصاص 15 مرة من ثاني أكسيد الكربون كل عام مقارنة بقطعة مماثلة في الحجم من غابات الأمازون المطيرة.

 

المصدر- سكاي نيوز

 




 

 


 

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