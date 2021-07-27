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الثلاثاء، 27-07-2021 02:58 م

نجاة بإعجوبة ... انتشال سيدة على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار في مصر

انتشال


الوكيل الإخباري - انتشلت قوات الحماية المدنية منذ قليل، سيدة على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار الوراق المنهار، بالجيزة، وذلك بعد البحث عنها منذ السادسة صباحا، حيث تم استخراج جثة زوجها قبل ساعة في مصر.

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واستعانت قوات الحماية المدنية بالكلاب المدربة للبحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار بشار القومية العربية بالوراق بمحافظة الجيزة.


وتمكن أفراد الحماية المدنية من سماح صوت إحدى الناجيات أسفل الأنقاض وجارى رفع الأنقاض لإنقاذها.


وشهد شارع القومية العربية بمنطقة الوراق بالجيزة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق " أرضي و3 طوابق"، عنوانه 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية العربية، فى السادسة من صباح اليوم، وجارى البحث عن شخصين مالك العقار وزوجته، أسفل الأنقاض.


وأدى الانهيار إلى تصدعات وانهيار جزئي بعقارين مجاورين للعقار المنهار حيث تم إخلائهم من السكان دون المنقولات، كما تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة.

وأكدت محافظة الجيزة أن عقار شارع القومية المنهار ، صادر له قرار ترميم لسنة 2021 ، ولم يتم تنفيذه، وأن العقار قديم وتقدم مالكه للحصول على قرار ترميم ولكنه لم ينفذه ما أدى لسقوط العقار.


واستخرج رجال الحماية المدنية بالجيزة، أول جثة لسكان العقار المنهار بشارع القومية في منطقة الوراق، وقام رجال الحماية المدنية بوضعها داخل سيارة إسعاف و نقلها إلى المستشفى.

ويقوم رجال الحماية المدنية بالجيزة، برفع أنقاض العقار المنهار للبحث عن وفيات أو مصابين أسفل العقار، واستعان رجال الحماية المدنية بلوادر تابعة للحي للبحث عن أي أشخاص أسفل أنقاض عقار مكون من طابق أرضى و3 أدوار بإحدى الحارات بالقرب من شارع القومية بمنطقة الوراق.

وتواجد عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة لفرض كردون أمنى حول موقع العقار، وانهار صباح اليوم الثلاثاء عقار مكون من أرضى و3 طوابق في شارع القومية بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان العقار لفرض كردون أمنى.

وفصلت شركة الكهرباء والغاز الطبيعي بمنطقة الوراق، التيار الكهربي والغاز عن موقع انهيار عقار في شارع القومية، لتسهيل قيام رجال الحماية المدنية بالبحث عن أشخاص مفقودين أسفل أنقاض عقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بالوراق، ومكون من 4 أدوار، وسط تواجد سيارات الإسعاف.

 

اليوم السابع 


 




 

 


 

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